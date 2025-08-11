Předplatné

Trumpův „plynový kontrakt“ otřásá německou energetikou. OZE čeká těžší boj

tepelná a plynová elektrárna Lichterfelde v Německu u Berlína Zdroj: profimedia.cz

Petr Fischer
Celní dohoda se Spojenými státy, která zvedne dovozní cla ze zemí EU na 15 procent, dál hýbe německým byznysem. Je obecně považovaná za nevýhodnou, i když se s ní jednotlivé společnosti srovnávají a řada exportérů – podobně jako ti čeští – se na novou realitu už dávno připravila.

Existují ale i dopady, které na první pohled nejsou vidět, ale jejich účinek může postupně otočit směřování celé společnosti. Řeč je o závazku Evropské unie na dovoz americké fosilní energie v hodnotě 750 miliard dolarů. Americké jaderné palivo, zahrnuté do kontraktu, už Německo nevyužije, ropu a plyn ale ano. Zejména LNG, pro něž Němci postavili nové terminály na severu země. Z 84 procent jsou totiž připravené nabírat zkapalněný plyn právě z USA, i když v daleko menším objemu, než by se vešlo do nového kontraktu.

Němci staví paroplynové elektrárny v kapacitě 20 GW/h, které mají sloužit jako stabilizační zdroje schopné vyvažovat výkyvy v síti, související s náběhem velkého množství energie z obnovitelných zdrojů. Ani tak ale nejsou schopni vstřebat americký plyn v objemu, který s Trumpem dohodla Evropská komise. I proto je tato část dohody přijímána jako neuskutečnitelná.

Američané nejsou schopni tolik vyvézt a Evropané, včetně Němců, zase tolik přijmout, zpracovat a distribuovat. Dohoda je nerealistická ve všech ohledech. Až na jeden – má velký symbolický dopad, podobě jako cla ve výši 15 procent, která řada politiků, politologů i ekonomických odborníků bere jako ponížení unie. Tedy té evropské, samozřejmě.

Trump prosazením svých požadavků na odebírání fosilních paliv nahlodal německý konsensus ve směřování energetiky do budoucna. Co bude s naším strategickým směřováním k OZE, když z druhé strany masivně poteče fosilní energie z Ameriky, zaznívá ve veřejné debatě.

Zákazníci přestávají věřit v OZE

Vypadá to jako anekdota, když média referují o tom, jak zákazníci ustupují od pořizování solárů nebo tepelných čerpadel, protože věří, že se další desetiletí pojede v Německu na plyn, včetně toho amerického, který je v největší ekonomice EU dosud druhým nejčastějším zdrojem, hned po plynu norském. Navíc to byla nová vláda Friedricha Merze a její ministryně hospodářství Katherina Reicheová, kdo bere plyn jako pevný základ energetické sítě a chce ho podpořit i finanční dotací. Aby byl přístupnější nejen pro podniky, které si trvale stěžují na drahou energii, ale i pro domácnosti, jež chtějí v nákladech na bydlení rovněž ušetřit.

