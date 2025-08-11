Saúdská Arábie staví největší letiště světa. Rijád má být symbolem futuristické éry po ropě
V Rijádu začala výstavba Mezinárodního letiště krále Salmána (King Salman International Airport), které má patřit k největším na světě. Letiště s kapacitou až 100 milionů cestujících ročně je součástí ambiciózní strategie Saudi Vision 2030. Ta zahrnuje i další megaprojekty – od futuristického města The Line po nový městský klimatizovaný obvod New Murabba. Rijád chce prostřednictvím projektů vize dosáhnout hospodářské transformace země a snížení závislosti na příjmech z ropy.
Letiště má do pěti let nabídnout kapacitu až 100 milionů cestujících ročně. Podle návrhu britského ateliéru Foster + Partners zabere plochu zhruba 57 kilometrů čtverečních, bude mít šest ranvejí a sedm terminálů. Součástí je i zelený koridor Wadi Loop, který propojí stávající západní část areálu s nově vznikajícím východním křídlem. Na návrhu pracovala mezinárodní architektonická firma, stojící například za novou vizualizací londýnského památníku královny Alžběty II. nebo projektem polského megaletiště nedaleko Varšavy.
Výstavbu povede americká společnost Bechtel. Firma má stavět nový terminál pro komerční dopravce, terminál 6 pro nízkonákladové aerolinky a také zázemí pro soukromé letectví. Bechtel již v minulosti v zemi realizovala kolem 300 projektů, včetně nedávno otevřeného metra. Dohodu s letištěm podepsala společnost během návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Saúdské Arábii.
Projekt je součástí plánu Saudi Vision 2030, který má zemi přinést jiné zdroje příjmů, než jen ty z ropy. Do portoflia patří kromě nového letiště další megalomanské stavby, mezi nimi například 170 kilometrů dlouhé pouštní město The Line. Jedná se o stavbu s ambicemi srovnatelnými s egyptskými pyramidami, která má po dokončení pojmout miliony obyvatel v lineární metropoli bez automobilů. Součástí plánů je i stadion na vrcholu mrakodrapu, který má hostit zápasy Mistrovství světa ve fotbale v roce 2034.
Některé ambice ale dost možná začíná království přehodnocovat. V poslední době si například najalo poradenské firmy, aby provedly strategický přezkum gigantického plánu na The Line. Cílem je zjistit, zda je projekt v současné podobě vůbec reálný, a navrhnout případné změny. Přezkum přichází v návaznosti na nástup nového výkonného ředitele projektu NEOM Aimana Al-Mudaifera.
The Line - vizualizace projektu |
Nová městská čtvrť ve věži
V Rijádu by v budoucnu mohl vyrůst celý nový městský obvod. Čtvrť o rozloze 19 kilometrů čtverečních má nabídnout rezidenční bydlení, hotely, obchodní prostory, volnočasová centra i komunitní zařízení na celkové ploše přesahující 25 milionů metrů čtverečních. Projekt počítá s vysokým množstvím pater, díky čemuž vměstná velké množství jednotek na relativně malou plochu.
Podle společnosti New Murabba Development Company je lokalita atraktivní díky své rychlé dostupnosti z letiště, pohodlný pohyb po areálu má pro změnu zajistit vnitřní dopravní systém. Věž postavená na spirálovité základně je inspirována tradiční lidovou architekturou oblasti Najd, k vytvoření interaktivního prostředí má využívat nejmodernější technologie a holografické efekty.
Podle webu The Carnegie Endowment for International Peace dosáhla doposud strategie nepopiratelných úspěchů v budování ekonomiky založené na něčem jiném, než je ropa. Saudské Arábii se totiž daří lepe diverzifikovat příjmy, nalákat více turistů a v některých oblastech rozvolňovat rigidní společenská pravidla. Současně však think tank upozorňuje na to, že jsou některé projekty předimenzované, až nereálné, a nezajišťují potřeby běžných obyvatel.