Onsemi se dostala ze ztráty. Pomoci má továrna v Rožnově, která stále čeká na povolení z Bruselu
Americká polovodičová společnost Onsemi, která vyrábí čipy i v Rožnově pod Radhoštěm, se dokázala dostat ze ztráty a vrací se k růstu. Firmě se kromě jiného daří stabilizovat byznys kolem polovodiče karbid křemíku (SiC), do něhož chce v Rožnově investovat zhruba 42 miliard korun. Onsemi zaznamenala úspěch u sílícího čínského dodavatele elektrovozů a připravuje se také na datacentra s umělou inteligencí, kde rozjela spolupráci s Nvidií, hlavním dodavatelem AI čipů do těchto datacenter. Akcie Onsemi nicméně za poslední týden spadly o asi 12 procent a za poslední rok už o 32 procent.
Onsemi byla v letošním prvním čtvrtletí v minusu za téměř půl miliardy dolarů. V druhém kvartálu už ale vykázala zisk mírně přesahující 170 milionů dolarů, a to při tržbách 1,47 miliardy dolarů.
Výrazně pomohly úspěchy na čínském trhu, tržby tam meziročně vyrostly o 23 procent. Onsemi se kromě jiného podařilo navázat spolupráci s tamní společností Xiaomi. Ta patří mezi největší výrobce chytrých telefonů, autonomních vysavačů a další chytré elektroniky. Nyní se snaží prosadit ve výrobě elektrických aut, model Xiaomi SU7 už ukazuje i ve svém prvním kamenném obchodě v Česku v Metropoli Zličín.
Xiaomi s Onsemi uzavřela smlouvy na dodávky čipů do vozů Xiaomi YU7. Ty využívají technologii EliteSiC M3e postavenou na nové generaci tranzistorů MOSFET. Nasazen je polovodič karbid křemíku, který oproti běžnému křemíku nabízí lepší efektivitu.
Onsemi loni také podepsala smlouvu se skupinou Volkswagen na dodávky EliteSiC M3e (výkonové systémy do trakčních střídačů) pro nasazení v elektrovozech VW. Pokrýt je má chystaná expanze výroby v Rožnově, která stále čeká na notifikaci v Bruselu. Posuzuje se, zda česká vláda může Onsemi přiklepnout investiční pobídku přesahující 10 miliard korun. „Onsemi v Rožnově v rámci oznámeného investičního záměru plánuje zavést výrobu vyšší generace MOSFET,“ potvrdil e15.cz Michal Lorenc, vedoucí výzkumu a vývoje českého Onsemi.
Investoři ale zatím s výsledky Onsemi nejsou příliš spokojení, akcie opět spadly. Vedení společnosti totiž posunulo termín, odkdy finanční výsledky měly zamířit výrazně nahoru. Původně se počítalo s druhým čtvrtletím, nyní se mluví až o čtvrtém.
Onsemi se mezitím snaží rozšířit využití SiC a oznámila spolupráci s Nvidií. Ta je díky dodávkám AI čipů hlavním vítězem současného poprasku kolem umělé inteligence do velkých datových center. Tyto objekty ale mají obrovskou spotřebu elektřiny, takže se hledají inovace, jak odběry snížit a zefektivnit. Onsemi a Nvidia nyní pracují na řešení využití stejnosměrného proudu pro datacentra (800V) postaveného právě na SiC. Výsledkem má být nový systém distribuce energie schopný dodávat velké množství energie s minimálními ztrátami při každé změně napětí.
Slibný trh s SiC si ještě bude muset „sednout“. Na trhu aktuálně působí šest větších hráčů. Analytik Robert Castellano spočítal, že Onsemi aktuálně má druhý největší tržní podíl. První je evropská společnost STMicroelectronics, která má mimo jiné zhruba dvousethlavý vývoj v Praze, ovšem její podíl rychle klesá. „Onsemi má silnou poptávku a efektivnější dodavatelský řetězec nebo výtěžnost továren,“ shrnul Castellano.
Dalšími konkurenty jsou Infineon (Německo), Wolfspeed (USA), Rohm (Japonsko) a X-Fab (Německo). Wolfspeed nedávno vyhlásil bankrot a ochranu před věřiteli. Nahoru se derou také první čínští dodavatelé. „Polovodičový průmysl má běžné cykly a na druhé straně se čistí trh, což nakonec Onsemi přinese silnější pozici v SiC,“ odhadl Stanislav Černý, prezident českého národního polovodičového klastru.