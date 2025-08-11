Prodej nejmladšího zámku v Česku jde do finále. Majitel Barrandovských teras vybral dva adepty
Exkluzivní byt v centru Prahy anebo raději prostorný zámek hodinku od metropole v dobré kondici s malebným pozemkem o velikosti dvou fotbalových hřišť, který je vystavěný podle návrhu slavného architekta teprve před sto lety? I tak může vypadat aktuální dilema realitního kupce. Hned dva zámožní z nich ale mají jasno. Zámek nade vše.
Po třičtvrtě roce vrcholí souboj o středočeský zámek na Kolínsku z portfolia významného realitního investora. Architekt Jan Kotěra jej navrhl v napjatém období těsně předcházející první světové válce, a stavba se tak může pyšnit výsadou nejmladšího zámku v Česku.
Podobně jako jiné stavby tohoto typu prožil v následujících dekádách divoké a někdy i nedůstojné role. Současný majitel, pražský realitní byznysmen známý v metropoli mimo jiné i některými trofejními projekty, nyní zámek na Kolínsku prodává. A není to tak docela jednoduché, ač se svou cenou za metr blíží třeba bytům na Ústecku.
„Aktuálně máme dva vážné zájemce,“ říká Štěpán Hladký, jednatel společnosti JJH invest, která zámek prodává. Zájemci se podle něho rekrutovali ze tří skupin: potenciálních hoteliérů, provozovatelů domu pro seniory a konečně kupců, kteří by zámek užívali privátně. "Obecně zájemci chtějí pokračovat v provozování hotelu a mají s tímto druhem byznysu již zkušenosti," dodal Hladký. Do prodeje jej dal český byznysmen Michalis Dzikos už loni na podzim. Prodej tak jde do finále zhruba po deseti měsících.
