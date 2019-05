ČNB vsadila přes 150 miliard na dolar, analytici ale více věří euru | E15.cz

Česká národní banka loni udělala velkou sázku na americký dolar. V rámci správy svých devizových rezerv totiž změnila měnu, ve které drží jejich nikoli nevýznamnou část, a to z eur na dolary. Celkem bankéři konvertovali do americké měny více než šest miliard eur (153,8 miliardy korun). To odpovídá zhruba pěti procentům z celkového objemu devizových rezerv, které ČNB drží a které z větší části skoupila během devizových intervencí v létech 2013 až 2017. Centrální banka to uvedla ve své výroční zprávě za loňský rok.