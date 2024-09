„Jakkoli si je soud vědom toho, že přiznání odkladného účinku žalobě se týká důležitého veřejného zájmu na ochraně finančního trhu, nyní sporná porušení povinností zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů ovšem nepovažuje za natolik ohrožující, že by bez dalšího a prima facie ovlivňovala zdraví ekonomiky či znevěrohodnila finanční systém a tím i celý trh a pokračující činnost žalobkyně byla tak v rozporu s důležitým veřejným zájmem,“ uvedl předseda senátu Městského soudu v Praze Jan Kratochvíl v zářijovém Usnesení o přiznání odkladu. Soud současně konstatoval, že rozhodnutím by společnosti fakticky hrozila likvidace, což by v kostce zhoršilo postavení všech zúčastněných.

Rozhodnutí soudu je dočasným rozhodnutím, které bude platit do okamžiku, než soud rozhodne o adekvátnosti samotného odebrání licence. Fair Credit chce mezitím přesvědčit centrální bankéře o své nápravě. „Fair Credit Czech přijala toto soudní rozhodnutí jako krok soudního senátu vedený snahou nezpůsobit společnosti bezdůvodnou škodu v případě, bude-li v soudním řízení, jehož délku nelze v tuto chvíli předjímat, rozhodnuto ve prospěch Fair Credit Czech,“ uvádí pro e15 jednatel Fair Creditu Czech Michal Štroner s tím, že firma současně doufá, že v nastalém mezičase bude mít čas přesvědčit regulátora, že odebrání licence bylo předčasným krokem.

„Chceme přesvědčit dohledový orgán, že společnost Fair Credit Czech navzdory celé řadě nepřátelských kroků, kterým musela v posledních dvanácti měsících čelit, splňuje zákonné podmínky pro držení licence,“ dodává Štroner. Fair Credit podle něho zároveň hodlá sekat latinu a „vzorově naplňovat kritéria stanovená regulátorem“. Odnětí licence Fair Creditu ale nepřišlo zčistajasna. ČNB už firmu v loňském roce za přestupky proti zákonu o spotřebitelském úvěru vytrestala exemplární třímilionovou pokutou. Samotná ČNB se obává, že snaha Fair Creditu nemusí být dostatečná.