UniCredit zvažuje, jak se zbavit pověsti italské banky | E15.cz

Generální ředitel italské bankovní skupiny UniCredit Jean Pierre Mustier plánuje oživit cenu akcií banky tím, že ji udělá méně italskou. Největší italská banka totiž zkoumá, zda se může distancovat od stagnující ekonomiky a roztříštěné politiky domovské země tím, že by část svých nejcennějších aktiv umístila pod jednu střechu v Německu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.

Mustier má podle těchto informací představit 3. prosince projekt, který počítá se zřízením nové subholdingové společnosti v Německu. Právě pod ni by poté spadaly zahraniční operace banky. Projekt má být součástí nového podnikatelského plánu.

Tím, že by UniCredit udržela svá aktiva v Německu, Rakousku, východní Evropě a v Turecku, mimo Itálii, mohla by snížit jejich "italskou identitu" a tím i související úvěrový rating. To by znamenalo, že by jejich financování bylo levnější, uvedl zdroj.

Francouz Mustier byl jmenován do čela banky v červenci 2016, aby oživil tehdy slabě kapitalizovanou milánskou banku. Od té doby prodal některý majetek, snížil počet pracovních míst a zavřel část poboček, aby posílil finanční situaci banky.

UniCredit se označuje za panevropskou banku, působí ve 14 zemích a více než polovina jejích příjmů je z trhů mimo Itálii. Stále je však mezi investory vnímána v zásadě jako riziková italská instituce.

Nový plán naznačuje Mustierovo přesvědčení, že italská ekonomika brzdí cenu akcií UniCredit a znamená riziko dalšího zvýšení nákladů na financování operací, pokud se ekonomický výhled jihoevropské země dál zhorší. Podle zdroje Reuters musí být banka připravena i na to, že rating Itálie se sníží do neinvestičního pásma, tzv. junk. Nízký rating země má vliv i na lokální banky. Německo má naopak u všech ratingových agentur nejlepší pověst a nejvyšší možné hodnocení.

"UniCredit je co do velikosti jednou z největších bankovních skupin v Evropě, ale kvůli svým italským kořenům ji investoři spojují s rizikem Itálie v takové míře, která je podle mého názoru - vzhledem k její geografické diverzifikaci - přílišná," uvedl profesor bankovnictví a financí z milánské Univerzity Bocconi Stefano Caselli.

Je podle něj jasné, že UniCredit doplácí na to, že je italskou bankou, zvláště u nákladů na své financování. Diverzifikace, která by spojila náklady na půjčky se zeměmi, ve kterých banka působí, tak podle Caselliho dává smysl.

Také některé další italské firmy s velkými zahraničními operaci přesunuly nebo přesouvají své právnické sídlo pryč z Itálie. Jsou mezi nimi automobilka Fiat Chrysler či mediální firma Mediaset.

Případné zřízení holdingové firmy v Německu, kde již UniCredit vlastní banku HVB, by musela schválit Evropská centrální banka. Přesun aktivit by tak trval nejméně rok.