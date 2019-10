UniCredit převede záporné úrokové sazby na bohaté klienty | E15.cz

Italská banka UniCredit se připravuje na razantní krok. Negativní úrokové sazby, které jsou rozšířeny na mezibankovním trhu v eurozóně, chce v rámci svého podnikání přesunout na své "bohaté" klienty. Informovala o tom agentura Reuters . Podle šéfa banky Jeana-Pierrea Mustiera by se měl tento krok odehrát v příštím roce. Doplnil, že negativní úrokové sazby by se měli týkat klientů s vklady nad sto tisíc eur (asi 2,6 milionu korun).

UniCredit by se stala první velkou bankou v eurozóně, která by takový krok zavedla. Dosud tak učinily pouze menší instituce. Podle Reuters bude UniCredit vyhodnocovat, na které země, kde tato banka působí, by opatření aplikovala. Týkat by se to tak mohlo i klientů tohoto bankovního domu v Česku. Pravděpodobně jak firemních, tak soukromých účtů.

„Musíme chránit především ty nejzranitelnější, tedy drobné klienty,“ uvedl šéf UniCredit Bank Mustier. Dodal, že pokud nastane uvedená situace s přesunem negativních úrokových sazeb na bohaté klienty, bude banka postupovat důkladně „případ od případu“. „Pro bohaté klienty, kterých by se nová strategie týkala, budeme mít připraveny i alternativy,“ dodal Mustier.

Evropské banky již delší dobu zápasí s nízkými nebo až negativními úrokovými sazbami. Jejich prostřednictvím usiluje o podpoření ekonomiky v eurozóně Evropská centrální banka. Ta v září dokonce posunula depozitní sazbu více do záporných hodnot na -0,5 procenta. To v konečném důsledku pro banky znamená, že musí za držení svých vkladů platit.

UniCredit Bank je největší bankou v Itálii. Zároveň je také největší bankou v Rakousku a výrazný podíl má i na trzích ve východní Evropě. Agentura Bloomberg uvedla, že banka generuje téměř 50 procent svých tržeb v Itálii. Zhruba dvacet procent pak v Německu, devět procent v Rakousku a přibližně 22 procent v ostatních Evropských zemích.