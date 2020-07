Hypotéky v červnu potřetí za sebou zlevnily | E15.cz

Nižší sazby ve spojení se slabšími předchozími pandemickými měsíci navíc dopřály bankám nejvíce hypotečního byznysu od listopadu 2018.

„Pád průměrné úrokové sazby dále pokračuje. Stejně tak pokračuje i trend stoupající průměrné výše poskytnutého úvěru, která činila bezmála 2,75 milionu korun,“ uvedl analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Pokud by podle Sýkory banky udržely tempo, mohly by se objemy poskytnutých hypoték opět vrátit nad hranici 200 miliard korun ročně, kde se držely v letech 2016 až 2018. „Zatím se zdá, že koronavirová krize hypoteční trh příliš nezasáhla. Stále ale ještě hrozí, že by mohla přijít další vlna koronaviru,“ doplňuje Sýkora.

První prázdninový měsíc zatím navíc hovoří pro další propad sazeb. Vzácností přestávají být hypotéky úročené i hlouběji pod dvěma procenty. V polovině července například mBank snížila sazbu s pětiletou fixací na 1,64 procenta.

Do dvou procent se vejdou i vybrané hypotéky u UniCredit, Fio banky, Oberbank či Komerční banky. Podle analytiků však banky mnohdy podmiňují získání nejnižší sazby sjednáním dalších produktů z nabídky banky nebo spřízněné pojišťovny, či se sazba týká jen refinancování úvěru.

„Trend poklesu sazeb bude i nadále pokračovat, ale tempo nejspíše v létě zvolní. Konkurenční boj se zintenzivňuje, a to se bude projevovat větším výskytem sazeb začínajících jedničkou, i když tyto sazby nebudou převládat,“ říká ředitel makléřské společnosti Golem Finance Libor Ostatek. Pro další vývoj úrokových sazeb bude podle něho určující intenzita konkurenčního soupeření a ochota bank jít se svými sazbami níže.

Objem poskytnutých hypoték ve druhém čtvrtletí překonal podle dat Fincentrum & Swiss Life Select 55 miliard korun. Za prvních šest měsíců banky poskytly hypotéky již za více než 109,5 miliardy korun a oproti loňskému prvnímu pololetí si polepšily o téměř 26 miliard korun.

Na rekordní první polovinu roku 2017, kdy banky poskytly hypotéky za více než 118,5 miliardy korun, ztrácí pouze devět miliard korun. V prvním pololetí poskytly banky celkem 41 545 hypoték, což je o téměř třináct procent více než za stejné období loňského roku. Ve srovnání s rekordním rokem 2017 bylo ale poskytnuto o 16 632 hypoték méně.