Existují seznamy profesí, kterým banky hypotéku neschválí | E15.cz

Finančí domy si začaly při schvalování hypoték počínat mnohem obezřetněji než dosud. „Banky zkoumají i realitní trh, zda bude nebo může docházet k poklesu cen nemovitosti. To by mělo vliv na odhadní ceny nemovitostí, ze kterých se počítá možná výše hypotéky,“ říká Miroslav Majer, zakladatel fintech startupu Hyponamíru.

Jak koronavirus ovlivnil či ještě ovlivní hypoteční trh?

Koronavirus výrazně ovlivnil trh i fungování bank. S vládními opatřeními se postupně uzavřela většina poboček bank, kdy bankéři najednou museli pracovat z domu nebo se střídali ve směnných provozech, aby se na pobočkách potkávali v malém počtu. Některé pobočky se veřejnosti uzavřely zcela na dlouhé týdny, což byl nezvyk jak pro bankéře, tak pro klienty. Obě strany společně najednou musely komunikovat hlavně online formou telefonů, e-mailů a prostřednictvím České pošty si předávat potřebné dokumenty. To, co se původně zdálo jako negativní jev, může mít v konečném důsledku velmi pozitivní dopady. Banky zjistily, že online fungování je rychlejší a pohodlné pro všechny strany, že potkávání se kvůli každému dokumentu není vůbec zapotřebí a práce se tak dá najednou dělat odkudkoliv. Osobně očekávám, že se uvolní pravidla na dodávání originálů a schvalování úvěrů bude fungovat jen na scany, což bude znamenat pro klienty další zrychlení.

Jak se současná situace odrazila na podmínkách pro získání hypotéky?

Podmínky pro získání hypotéky se dočasně zpřísnily. Aktuálně banky velmi podrobně přezkoumávají příjmy klienta, důležitý je výhled, že si klient příjmy udrží a nebude z práce propuštěn. Stejně přísně se prověřují i podnikatelé a riziko, že jim klesne počet zakázek. Existují seznamy profesí, kterým banky momentálně hypotéku neschválí. Jedná se zejména o ty profese, které se mohly vrátit do práce až s poslední vlnou rozvolňování, pracovníci cestovních kanceláří a podobně.

Česká národní banka přitom nedávno podmínky pro poskytnutí hypotéky uvolnila.

Banky i přes to požadavky na příjmy svých klientů zpřísnily, některé vyžadují více vlastních zdrojů. Banky zkoumají i realitní trh, zda bude nebo může docházet k poklesu cen nemovitosti. To by mělo vliv na odhadní ceny nemovitostí, ze kterých se počítá možná výše hypotéky.

Pokud někdo uvažuje o pořízení vlastního bydlení na hypotéku, vyplatí se mu počkat? Hovořilo se o potenciálu cen nemovitostí klesat.

Pokles cen nemovitostí bude záviset na zájmu o hypotéky, protože většina nemovitostí v České republice je kupovaná z úvěrů. O co budou banky přísnější při schvalování hypoték, o to menší procento klientů na hypotéku dosáhne. Doposud se na na nově inzerovanou nemovitost stály doslova fronty. Pokud možných kupců ubyde, budou prodávající nuceni jít s cenou nemovitostí dolů. Tady by se mohlo vyplatit vyčkat. Pokles cen je ale dle mého názoru reálný spíše v lokalitách, kde byly nebo stále jsou nemovitosti předražené. Ve velkých městech a tam, kde je dostatek pracovních míst, není výrazný pokles cen pravděpodobný.

Srovnávač hypoték Hyponamíru jste založil v roce 2014, později jste přidali i možnost sjednání hypotéky online. Je o takovou službu zájem?

Nyní jsme v květnu 2020 dovršili naši první miliardu v objemu uzavřených hypoték. Podařilo se nám meziročně vyrůst o 400 procent.

Plánujete nabírání dalších investorů?

Aktuálně jsou do firmy vloženy investice v desítkách milionů korun. Máme podporu Zdeňka Sluky, který vlastní i Broker Trust, jednu z největších finančních společností na českém trhu. Projektu značně pomáhá a dává mu daleko více, než jsou jenom peníze. Nebráníme se ovšem ani vstupu dalších investorů.

Na realitním trhu se teď často mluví o renesanci nájemního bydlení, investují do něj i někteří velcí hráci na trhu. Komu se ůže nájení bydlení vyplatit?



Záleží na tom, zda je nájem dočasné řešení nebo dlouhodobé. Jako dlouhodobé řešení se nájem nevyplatí nikdy, protože cena nájmu se rovná nebo dokonce i často převyšuje splátku hypotéky. I když nejsou nemovitosti aktuálně úplně levné, investice do vlastního bydlení není nikdy ztrátová, člověk si tvoří finanční rezervu na stáří nebo pro své děti. Hypotéka je za mě jediná možnost, kdy stojí za to se zadlužit v každé době. Půjčené peníze jsou kryté hodnotou nemovitosti. Pokud by tedy klient nemohl najednou hypotéku splácet, nemovitost se prodá, hypotéka se zaplatí a ještě může zůstat nějaká část peněz na to začít jinde a jinak.