Italská vláda pomůže problémové bance, před volbami přitom Hnutí pěti hvězd deklarovalo opak | E15.cz

Banka Carige sídlí v Janově, zaměstnává 5000 lidí a ve svých nejlepších časech měla milion klientů. Je desátou největší bankou v zemi a do problémů se dostala kvůli finanční krizi a slabé italské ekonomice. Evropská centrální banka (ECB) pověřila minulý týden jejím řízením tři dočasné nucené správce, kteří ji mají pomoci zachránit poté, co se jí minulý měsíc nepodařilo navýšit kapitál.



Dekret italské vlády, o němž v pondělí pozdě večer informoval italský premiér, má správcům umožnit banku stabilizovat a pomoci jí zbavit se problémových úvěrů. Aby banka získala likviditu, vláda se za její dluh zaručí. Opozice stranu M5S za tento krok odsoudila a obvinila ji z pokrytectví. "Jen deset minut na pozdním nočním zasedání kabinetu stačilo k vyvrácení pěti let lží a urážek na náš účet," napsal na twitteru bývalý premiér Matteo Renzi. Rozhodnutí vlády naopak přivítala italská odborová organizace UILCA.

Carige je poslední velkou italskou problémovou bankou. V roce 2016 Řím zachránil banku Monte dei Paschi di Siena a v roce 2017 financoval záchranu dvou menších bank z regionu Benátky bankou Intesa Sanpaolo. Problémy Carige způsobila desetiletí špatného řízení a příliš velké napojení na domácí ekonomiku zničenou krizí, napsala agentura Reuters.



Pro záchranu bank platí v Evropské unii od roku 2016 společná pravidla. Jejich záměrem je nespoléhat se na miliardy od daňových poplatníků. "Evropská komise bude tento případ muset podrobně prošetřit," řekl agentuře DPA německý europoslanec Markus Ferber.