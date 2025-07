Zdravý vztah k technologiím se formuje už v dětství, říká ředitelka Unicorn Publishing

Srdcem technologické společnosti Unicorn je software. Za každým konkrétním řešením ale stojí člověk, který ho musí navrhnout, naprogramovat a uvést do praxe. I proto firma stále více investuje i do digitálního vzdělávání, a to už od těch nejmladších dětí ve školách. „Chceme, aby vyrůstala generace, která nebude jen pasivním uživatelem technologií, ale bude je chápat, tvořit a využívat s porozuměním,“ vysvětluje výkonná ředitelka Unicorn Publishing Hana Kosturáková.

Loni firma odstartovala kampaň, která lidem umožnila otestovat jejich digitální znalosti v rámci soutěže Red Monster Challenge. A projekt zamířil i do škol, takže si vlastně odborníky vychováváte už od nejútlejšího věku…

Ano, dá se to tak říct. Nechceme jim diktovat cestu, ale dát jim možnost si ji samostatně objevit. Věříme, že základ kvalitního vzdělání a zdravého vztahu k technologiím se formuje už v dětství, a proto se je už v tomto věku snažíme přirozeně zapojit do světa poznávání a digitálních dovedností. Takovou vstupní branou je projekt Red Monster. Ten má zábavnou, ale zároveň odborně postavenou formou probudit v dětech zájem o logiku, informatiku, matematiku nebo o jazyky. A to tak, aby to dokázali i ti nejmenší.

Jak funguje?

V zásadě je to vzdělávací platforma vytvořená v Unicorn Mobile-first IoT-ready AI-boosted Cloud Architecture, což je cloudová architektura, která je mobile-first, je připravena na IoT a podporována umělou inteligencí. Platforma je zaměřená především na děti ze základních škol a funguje na jednoduchém principu, kdy se učí formou hry za využití digitálních technologií.

Jak konkrétně?

Učení probíhá online a je rozdělené do krátkých interaktivních lekcí, které zábavnou formou rozvíjejí důležité dovednosti. Například logické myšlení nebo třeba schopnost soustředit se na zadaný úkol. Děti je plní, sbírají body, posouvají se do další úrovně, a přitom se učí. V jazykových kurzech například spojují děti zvuky s obrázky, takže i ty, které ještě neumějí číst, se mohou učit přirozeně a intuitivně.

V matematických kurzech děti přiřazují podle správných výsledků kočičkám klubíčka, kosti pejskům nebo řeší různé logické hádanky a rébusy. Ty jim pomáhají pracovat s naučenými informacemi a díky tomu si je lépe zapamatovat. Dlouhodobě nám jde o to, aby vyrůstala generace, která nebude jen pasivním uživatelem technologií, ale bude je chápat, tvořit a využívat s porozuměním.

Zapojit se mohou ale i dospělí.

Ano. Red Monster nemusejí využívat jen děti, ale třeba i rodiče a učitelé. Například jako doplňkové aktivity pro šikovné žáky nebo způsob doučování. Děti dnes tráví spoustu času na mobilu, tak proč ho nevyužít smysluplně? Jedním z hlavních motivačních prvků jsou také pravidelné soutěže. Děti mají možnost poměřit své dovednosti s ostatními, sbírat body, posouvat se do další úrovně, a vzdělávat se, aniž by to vnímaly jako nudné učení.

Také se snažíme zapojit co nejširší veřejnost, a proto nabízíme i kurzy pro středoškoláky nebo dospělé. Tady apelujeme na jejich soutěživost, zvídavost, nebo třeba na touhu zjistit, jak si stojí v porovnání s ostatními. A zároveň jim nabízíme možnost „vyzkoušet si na vlastní kůži“, co se jejich děti učí ve škole.

Kolik ročně investujete do vzdělávacích aktivit?

Několik milionů korun. Ale zejména také obrovské množství času, energie a know-how našeho týmu. Investice do vzdělávání v rámci Red Monster představují pro Unicorn Publishing dlouhodobou strategickou prioritu. A ne jenom naši, ale i majitele společnosti Unicorn jako takové Vladimíra Kováře. Vnímáme to jako smysluplnou investici do budoucnosti nejen technologického trhu, ale celé společnosti.

Nestačí jen čekat, že hotoví odborníci přijdou zvenčí. Využíváme moderní technologie, ale naším skutečným cílem je probudit v lidech chuť učit se a objevovat, dát jim dobré základy a možnost se rozvíjet bez ohledu na to, kde právě jsou nebo odkud pocházejí. Dobře vzdělaný člověk není jen budoucí expert, ale někdo, kdo má šanci měnit svět k lepšímu.

Vidíte reálný dopad vašich vzdělávacích aktivit, dá se doložit čísly?

Každoročně zaznamenáváme meziroční nárůst zájmu o naše vzdělávací kurzy v desítkách procent. To nám potvrzuje, že tato cesta má smysl. Lidé mají chuť se vzdělávat, když k tomu mají dostupné a moderní nástroje.

Kolik lidí a škol se tedy už zapojilo?

Projekt Red Monster jsme oficiálně spustili v roce 2018 a v současné době máme přes 80 tisíc uživatelů. Aktivně naše kurzy využívá 20 tisíc dětí a učitelů, ať už ve škole, nebo doma. Učitelé z naší partnerské společnosti Edookit mají naše kurzy k dispozici na jednoduché kliknutí.

Různé vzdělávací aktivity probíhají i v rámci dalších institucí, například banky nabízejí kurzy nebo přednášky pro zvýšení finanční gramotnosti. Jak moc se liší od vašich projektů?

Zatímco řada iniciativ, například bank, se věnuje konkrétním tématům, jako je finanční gramotnost, my jdeme více do hloubky. Naším hlavním rozdílem je širší záběr a dlouhodobé budování základních kognitivních a digitálních dovedností. Navíc na to jdeme pro děti přirozenou hravou formou, příběhem, soutěžením. Výsledkem není pak jen znalost pojmů, ale i rozvíjení schopnosti samostatně přemýšlet, plánovat, učit se.

Hana Kosturáková Hana Kosturáková působí v Unicorn Publishing, kde se zaměřuje na rozvoj odborných publikací a moderních vzdělávacích obsahů s důrazem na jejich efektivní využití v digitálním prostředí. Stojí za projekty, které propojují ověřené pedagogické principy s inovativními formáty a technologií – a tím posouvají vzdělávání směrem k větší srozumitelnosti, interaktivitě a dostupnosti. Jejím cílem je přiblížit kvalitní vzdělávání zejména žákům základních škol tak, aby je nejen naučilo, ale i bavilo.

Dostupnost kvalitního vzdělávání může být pro některé děti složitější, například pro ty z dětských domovů nebo třeba ty s nějakým handicapem. Připravujete speciální programy i pro ně?

Tuto realitu si velmi dobře uvědomujeme, a proto je cílem odstranit bariéry a nabídnout stejnou šanci na kvalitní vzdělávání všem. Tedy bez ohledu na to, odkud pocházejí nebo jak složitou životní situací právě procházejí. I proto jsme navázali dlouhodobou spolupráci s nadací EduFuture a společně pomáháme všem dětem, které jsou kvůli zdravotnímu stavu nebo jiným okolnostem vyčleněny z běžného vzdělávacího prostředí. Díky této iniciativě můžeme například poskytovat dětem kurzy Red Monster a tablety, na kterých můžou studovat.

Co chystáte dále?

Aktuálně nás čeká aktualizace našich stávajících kurzů ve spolupráci s učiteli, které potřebujeme postupně oslovit. Zároveň dokončujeme vývoj aplikace StudyEngine, která umožní pedagogům jednoduše zadávat úkoly, sledovat plnění a aktivně zapojit žáky do online výuky. To by nám mohlo pomoci otevřít dveře do škol ještě více. Chystáme také nové výzvy Red Monster Challenge pro děti i dospělé a pokračujeme v inspirativní spolupráci s Nadací Edufuture, kde vidíme obrovský potenciál.