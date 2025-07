Film Přelet nad kukaččím hnízdem měl premiéru 19. listopadu 1975 coby ryze nízkorozpočtový projekt. Přijat byl zprvu zdrženlivě, ale nakonec se stal fenoménem. Adaptace románu Kena Keseyho One Flew Over the Cuckoo’s Nest (v češtině vyšel pod názvem Vyhoďme ho z kola ven) získala všech pět hlavních Oscarů za rok 1975 a katapultovala do té doby v Americe spíš neúspěšného Miloše Formana do první režisérské ligy.

Slavný Jack Nicolson a pád Náčelníka

Pro úspěch snímku producenta Michaela Douglase, jehož otec Kirk koupil práva na filmovou adaptaci knihy, bylo zásadní obsazení Jacka Nicholsona do role kriminálníka, karbaníka a rváče „Maca“ McMurphyho. Kvůli účasti tehdy osmatřicetileté herecké hvězdy se natáčení filmu muselo posunout o osm měsíců. Další z klíčových postav, slečnu Ratchedovou, si zahrála Louise Fletcherová, již Forman záměrně obsadil zcela proti charakteru postavy. „Louise byla hezká blondýnka s kouzelným úsměvem, ale pod tím sametovým zevnějškem jsem objevil tvrdost, neústupnost, která byla jako šitá pro roli Velké sestry,“ vzpomínal režisér.

V komparzu filmu, jehož děj se odvíjí v ústavu pro choromyslné, se objevila i řada skutečných pacientů a jeden posléze veleslavný neherec. Postavu „němého“ Náčelníka ztvárnil hlídač parku Will Sampson, potomek indiánského kmene Maskogiů, který po úspěchu filmu získal pocit, že je opravdový herec, a přestěhoval se do Hol­lywoodu – žádnou velkou roli už ale nikdy nedostal a ve třiapadesáti letech se upil k smrti.

Bratři Formanovi na předávání Oskarů

Při natáčení vystřídal Miloš Forman hned tři kameramany. První z nich Haskell Wexler pomlouval Formana, kde mohl, a tak dostal vyhazov. Další kameraman Bill Butler musel zase skončit kvůli jiné práci o něco dřív, a tak zbytek filmu natočil třetí muž za kamerou Bill Fraker, na kterého zbyla například slavná rybářská scéna, při níž dostali všichni herci kromě Jacka Nicholsona mořskou nemoc.

Na předávání Oscarů pustily komunistické úřady do USA Formanova dvojčata Petra a Matěje, které jejich táta, považovaný v Československu za emigranta, dlouhých šest let neviděl. Většinu oscarové ceremonie však kluci prospali a název tátova filmu si zkomolili na „kuškuš next“. Další den je Miloš Forman vzal do filmového studia, aby jim svůj čerstvě oscarový film pustil. Kluci si ale vyžádali „konkurenční“ Spielbergův horor Čelisti…