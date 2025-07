Trump vyhrál. Sněmovna reprezentantů schválila jeho „velký, krásný zákon“

Bílý dům krátce nato oznámil, že Trump návrh podepíše v pátek ve 23:00 SELČ, a zákon tak vstoupí v platnost.

Návrh, který v úterý prošel nejtěsnější možnou většinou v Senátu, horní komoře amerického Kongresu, přijala republikány ovládaná sněmovna poměru 218 ku 214 hlasům, když dva republikáni hlasovali proti.

Zákon zredukuje pomoc potřebným

Dokument obsahuje klíčové priority Trumpovy vlády, jako je prodloužení daňových škrtů z roku 2017, nové daňové úlevy, zvýšení výdajů na armádu a zabezpečení hranic. Jeho součástí je ale také zredukování programů potravinové pomoci a zdravotního pojištění Medicaid. Nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) odhaduje, že zákon by mohl v příštích deseti letech zvýšit státní dluh o 3,4 bilionu dolarů ze současných 36,2 bilionu.

Navzdory obavám z dopadu 869stránkového návrhu zákona na federální dluh a na programy zdravotní péče se republikánští zákonodárci nakonec v drtivé většině postavili za jeho přijetí. Tato právní úprava podle nich sníží daně Američanům napříč příjmovými skupinami a podpoří hospodářský růst.

Dárek pro ty nejbohatší, tvrdí demokraté

Proti návrhu naopak hlasovali všichni demokraté v Kongresu, kteří jej označili za dar bohatým, který zanechá miliony lidí bez pojištění. „Těžištěm tohoto návrhu zákona, zdůvodněním všech škrtů, které poškodí obyčejné Američany, je poskytnout masivní daňové úlevy miliardářům,“ řekl mimo jiné lídr sněmovních demokratů Hakeem Jeffries ve svém osm hodin a 46 minut dlouhém projevu, nejdelším v historii dolní komory Kongresu.

Trump v průběhu rozpravy na zákonodárce vyvíjel tlak, vyhrožoval jim a nabádal je, aby mu návrh poslali k podpisu do svátku Dne nezávislosti 4. července, podotkla agentura Reuters. „Pro republikány by to mělo být snadné hlasování pro návrh. Směšné!!!“ napsal Trump ještě před hlasováním na sociální síti.