Daňhel se na odchodu dohodl s bývalým šéfem resortu spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Na sociální síti X to potvrdilo ministerstvo. Náměstek byl u otevření bitcoinové peněženky a darovací smlouvu dojednal a podepsal.

Premiér zdůraznil, že situace může souviset se závažnou kriminalitou a kybernetickými hrozbami, na které musí být Česká republika lépe připravena. Ostře se ohradil proti tvrzením opozice a části médií, že vláda údajně spolupracuje s kriminálním prostředím. „Je to záměrná lež. Nešiřte to, nelžete, není to pravda,“ prohlásil.

Novou ministryní je Decroix

Fiala také hájil Blažka, který kvůli daru bitcoinů od odsouzeného muže rezignoval. „Osobně věřím, že jednal v dobré víře. Věc špatně posoudil a dnes připouští, že by jednal jinak. Vyvodil politickou odpovědnost.“ Na adresu šéfa hnutí ANO dodal: „Andrej Babiš vykřikuje lži a je sám souzen.“ Premiér dále uvedl, že se o daru dozvěděl až po podpisu smlouvy.

Peníze jsou v současnosti nadále v rukách státu, což je podle Fialy dobře. O jejich dalším využití zatím není jasno: „Aby se mohly někde použít, musí dojít k rozhodnutí, na co se mají vydat,“ řekl Fiala.

Zároveň oznámil, že novou ministryní spravedlnosti bude Eva Decroix. Do funkce bude jmenována prezidentem republiky 10. června a ve stejný den bude uvedena do úřadu. Decroix je politička, advokátka, zapsaná mediátorka a podnikatelka. Od roku 2021 je poslankyní Poslanecké sněmovny, působila jako krajská zastupitelka na Vysočině a od dubna 2024 je místopředsedkyní ODS.

Blažek: transakce byla legální

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) rezignoval kvůli daru bitcoinů od odsouzeného Tomáše Jiřikovského, jejichž hodnota dnes přesahuje miliardu korun. Blažek navrhl částku rozdělit na různé účely v rozpočtu a ačkoli se neprokázalo, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti, a transakce byla podle Blažka legální, čelí rostoucímu politickému tlaku.

Hnutí STAN požaduje zmrazení výnosu z prodeje bitcoinů ministerstvu spravedlnosti a důkladné prověření okolností daru, včetně toho, proč nebyly předem informovány policie a Finanční analytický úřad. Opozice kauzu využívá k tlaku na vládu – ve čtvrtek se jí bude věnovat mimořádná schůze Sněmovny, na níž ANO a SPD budou požadovat demisi kabinetu, která však podle koalice nehrozí. Blažkova další politická budoucnost, včetně setrvání na jihomoravské kandidátce Spolu či v Poslanecké sněmovně, zůstává nejasná.

