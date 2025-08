Tuzemské banky mají dobře našlápnuto k rekordním letošním ziskům. Jen za první pololetí dokázal sektor zásobující ekonomiku penězi vydělat podle předběžných statistik ČNB přes šestašedesát miliard korun, tedy zhruba o čtrnáct procent více než za stejné období loňského roku. Jde zhruba o stejný výdělek, jaký banky vygenerovaly za celý pandemický rok 2021. Finančníkům dopřál opětovný hypoteční boom, vydatnou podporou byly i zisky z úroků za obří bankovní vklady uložené u České národní banky. Skvělou kondici sektoru potvrdily tento týden i první výsledovky konkrétních bankovních domů.

Takřka třináct miliard čistého tak vydělala Česká spořitelna, téměř devět miliard za pololetí pak dokázala vygenerovat Komerční banka. Obě jsou přitom klíčové i pro zisky svých zahraničních mateřských skupin. Zatímco Komerční banka se na zisku své francouzské matky Société Générale podílela čtvrtinou, Česká spořitelna generuje rakouské Erste dokonce necelou třetinu celého zisku skupiny. Její zisk zároveń narostl oproti své rakouské matce téměř dvojnásobným tempem.

„Ke zvýšení zisku přispěl nárůst čistého úrokového výnosu i čistého výnosu z poplatků a provizí,“ naznačila páteční zpráva České spořitelny k výsledkům za první pololetí, kde hledat hlavní ziskové drivery.

Spořitelna tak například oproti loňsku zhruba o desetinu zvýšila své portfolio hypotečních úvěrů, obdobným tempem ale rostly například i úvěry firmám působícím v sektoru realit, nemovitosti se tak z různých úhlů pohledu staly univerzálním společným jmenovatelem růstu zisků sektoru. „Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení byl ve srovnání s prvním pololetím loňského roku vyšší o 44 procent,“ stojí ostatně ve čtvrteční pololetní zprávě Komerční banky.

Úvěrový byznys vydatně roste, a dokonce zrychluje. „Zvyšuje se objem poskytnutých úvěrů. Zároveň stouply čisté výnosy z poplatků a provizí. Zejména rostou poplatky z prodeje investičních produktů a pojištění. Tržby i zisky komerčních bank by letos mohly být rekordně vysoké,“ soudí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Jak uvádí pololetní statistiky ČNB, úvěrový apetit roste rychleji u obyvatelstva než u firem. Půjčkám mírně pomohlo i postupné snižování sazeb centrální banky, což se částečně přelilo do zlevnění půjček.

Ve srovnání s loňským červnem je průměrná úroková sazba nových hypoték nižší o půl procentního bodu, a u spotřebitelských úvěrů dokonce o necelý bod. „Díky tomu bylo v prvním pololetí poskytnuto o 65 procent více hypoték než v loňském roce. U spotřebitelských úvěrů je letošní nová produkce ve srovnání s loňskou vyšší o 8,8 procenta,“ uvádí za celý trh analytička Raiffeisenbank Lenka Kalivodová.

Firmám naopak v rozletu, a tím i v poptávce po úvěru brání nejistota spojená s globálními ekonomickými trendy, v první řadě pak s celní politikou Spojených států. Objem nových korporátních půjček byl tak v prvním pololetí stejný jako před rokem. „Firemní sektor je mnohem citlivější na nejistotu ekonomických podmínek,“ zdůrazňuje Kalivodová. Stále velký objem peněz bank uložených ČNB na prahu třech bilionů korun pak bankám generuje další stabilní výnos z aktuálně 3,5procentní základní sazby, kterou centrální banka tyto vklady úročí. Dohromady tak například tempo růstu bankovních výdělků narostlo zhruba čtyřnásobně rychleji než inflace nebo trojnásobně oproti reálným příjmům obyvatel.

Bankám se může perspektivně dařit ještě lépe, a to díky zvyšování životní úrovně země. „Důležité je, že odpisy nesplácených úvěrů jsou nadále velmi nízké. Disciplína klientů českých bank je ukázková. Inflační tlaky v ekonomice klesají, takže by se mohly mírně snížit i úrokové sazby. To podpoří trh nemovitostí a poptávku po hypotékách. Finanční situace českých domácností se rychle zlepšuje a reálné příjmy výrazně rostou,“ dodává Tomčiak. Už loňský rok byl přitom pro tuzemské banky byznysově rekordním. Sektor jako celek vydělal více než 118 miliard korun.