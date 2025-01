Začátek nového roku přinesl další postupné zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a takzvaných výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. To jsou především náplně do vaporizérů. Vládní konsolidační balíček zdražuje také lihoviny. Naopak tiché víno bude kvůli odporu KDU-ČSL a části ODS jako jediný alkoholický nápoj i nadále nezdaněné.

Ve srovnání s výrobci lihovin mají jistou úlevu pocítit minipivovary. Úpravy zákona o dani z přidané hodnoty pak umožní malým českým firmám využívat režim neplátce DPH ve všech zemích Evropské unie.

Připlatí si hlavně kuřáci e-cigaret

Růst sazeb spotřební daně se bude týkat i nově zdaňovaných alternativních tabákových výrobků včetně vaporizérů. Sazba z náplní do elektronických cigaret bude v roce 2025 činit pět korun za mililitr, v případě nikotinových sáčků 0,8 koruny za gram. Se zdražováním je nutné počítat i v následujících dvou letech. V případě náplní do e-cigaret sazba v roce 2027 dosáhne deseti korun za mililitr, u nikotinových sáčků to bude 1,7 koruny za gram.

„Zdanění nových alternativních výrobků sleduje celoevropský trend, a to aplikovat spotřební daň na všechny komodity, které fungují nejenom na bázi tabáku, ale i nikotinu a případně dalších látek. Nastavená míra zdanění je však v případě těchto inovativních výrobků významně nižší než u tradičních tabákových výrobků, a to zejména z důvodu jejich deklarované nižší míry škodlivosti pro lidské zdraví,“ argumentuje ministerstvo financí.

U náplní e-cigaret včetně jednorázových spotřební daň dosud činila 2,50 koruny za mililitr. Nyní se tedy zdvojnásobí. Po připočtení DPH to znamená u desetimililitrové náplně zdražení o zhruba 30 korun na 130 korun.

Od ledna se zvedá také daň ze zahřívaného tabáku do e-cigaret. V porovnání s klasickými cigaretami poroste rychleji, a to o patnáct procent. Celkové zdanění zahřívaného tabáku ale oproti klasickému zůstane nižší. Míra zdražení bude záviset i prodejcích.

Nejvyšší spotřební daň z e-cigaret odvádějí ze zemí EU Finové a Litevci, je trojnásobně vyšší než aktuální česká. Deset unijních zemí naopak tuto daň na e-cigarety ještě neuvalilo, a to včetně Slovenska nebo Rakouska. Důvodem je snaha motivovat kuřáky k používání výrobků, které jsou zdravotně méně škodlivé než klasické cigarety. Zdražování navíc nahrává černému trhu a snižuje daňové příjmy státu.

Ke konci října vybral rezort financí na spotřební dani z tabákových výrobků 600 milionů korun. Podle mluvčího ministerstva Petra Habáně to předčilo očekávání. Odhad letošního inkasa úřad zatím nezveřejnil.

Ceny lihovin porostou i příští rok

Od ledna stoupla i spotřební daň z lihu, a to o deset procent. Také toto opatření, které má letos vynést státu 0,9 miliardy korun, obsahuje úsporný balíček. Růst daně ostře kritizuje Unie výrobců a dovozců lihovin, podle níž může být pro české výrobce tvrdého alkoholu likvidační.

Zdražování lihovin bude pokračovat i příští rok, kdy sazba stoupne o dalších pět procentních bodů. Kabinet opatření hájí ochranou veřejného zdraví, bojem se závislostmi a doporučeními Národní ekonomické rady vlády. „Tento harmonogram přináší transparentní plán a svým přesahem přes stávající volební období této vlády nebude ovlivněn volebním cyklem. Na základě trvalé výjimky dojednané v EU se bude nadále uplatňovat poloviční sazba u produktů z pěstitelského pálení pro vlastní spotřebu pěstitele,“ uvádí rezort financí.

Úpravu spotřebních daní mají pozitivně pocítit alespoň malé pivovary. Ty, které jsou majetkově nebo personálně propojené, mají snáze dosáhnout na nižší sazbu daně z piva, pokud jejich celkový výstav nepřesáhne 200 tisíc hektolitrů zlatavého moku ročně. Objem jejich výroby se bude sčítat.

Změny DPH usnadní podnikání

Vstřícná vůči podnikům je i jedna z úprav rozsáhlé novely zákona o DPH, která zčásti zavádí nová evropská pravidla a zčásti reaguje na zkušenosti z praxe. Kromě jiného obsahuje výjimku pro malé firmy se sídlem v jiném členském státě. Pokud za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, nebudou se muset nově registrovat jako plátci DPH.

„Využití tohoto režimu je dobrovolné. Je na rozhodnutí osoby povinné k dani z jiného členského státu, zda ho využije, nebo bude postupovat podle dosavadní právní úpravy,“ uvedla k tomu vláda v důvodové zprávě.

Podle daňového poradce společnosti BDO Petra Linxe je cílem novinky usnadnit podnikání. „Režimu pro malé podniky bude moci dobrovolně využít například řemeslník ze Slovenska, který už nebude muset odvádět DPH v České republice jako doposud, ale dobrovolně se zapíše v registru pro malé podniky v jeho domovské zemi, v tomto případě na Slovensku. Pokud nepřekročí roční celoevropský obrat 100 tisíc eur, DPH nebude muset hradit,“ říká.

Změna zákona o DPH však přinese i nové povinnosti. Zásadní změnou bude nutnost sledovat ne jeden, ale rovnou dva obraty. „Zatímco nyní se plátcem stává osoba povinná k dani, která v tuzemsku překročí obrat dva miliony korun za dvanáct po sobě jedoucích měsíců, od ledna 2025 bude nutné sledovat také součet obratů v Česku a v dalších členských státech Evropské unie. V tomto případě půjde o limit 100 tisíc eur, v přepočtu lehce nad 2,5 milionu korun,“ dodává Linx. Zároveň v rámci sjednocení po celé EU půjde nově nikoli o dvanáct po sobě jedoucích měsíců, ale o celý kalendářní rok.