Michlovi se plní sen. ČNB luxuje zlato z trhu, letos jej v trezorech přibývá třicet kilo denně | e15.cz

Guvernér ČNB Aleš Michl mílovými kroky naplňuje svůj dlouhodobý cíl soustředit v České národní bance sto tun zlata. Jen za jeho působení v čele banky přibylo v jejích sejfech zhruba pět a půl tuny zlata, přičemž nákupy drahého kovu stále sílí. Jen od počátku ledna do dvacátého května totiž ČNB přikoupila zhruba 4,5 tuny zlata. Zásoby drahého kovu tak jen letos vzrostly o více než třetinu, a to přibližně na 16,5 tuny. Letošním tempem nákupů kolem devíti metráků měsíčně by tak banka Michových vizí dosáhla zhruba za devět let. Více zlata než nyní zároveň ČNB za období samostatného českého státu ještě nevlastnila.