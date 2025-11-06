Aktualizováno: Nová pětitisícovka ČNB bude nakonec jen s Masarykem, Michl od své podobenky ustoupil
Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ) vydání oběžné bankovky v hodnotě 5 000 korun s holografickým přítiskem. Půjde o první použití holografického prvku na české oběžné bankovce. Vedle Tomáše Garrigua Masaryka se měl na pětitisícovce objevit i současný guvernér ČNB Aleš Michl, ten ale po kritice otočil.
Nápad vyobrazit vedle Masaryka i Michla, což kritizovala řada expertů, podle něj vznikl v sekci peněžní a platebního styku centrální banky.
„O tom jsem dnes rozhodl, netradičně jsem do toho zasáhl. Nepovažuji za vhodné, aby tam moje podobizna byla. Nechci, aby moje hlava hyzdila naše bankovky, které jsou skvělé,“ uvedl Michl. Vznik návrhu se svojí podobiznou vysvětlil Michl tak, že návrhy nechává na odbornících.
Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek tento původní plán okomentoval jako „papalášskou nehoráznost“. A obává se, že to bude „ostuda“. „Jaká je, proboha, historická paralela mezi Masarykem a Michlem?,“ ptal se Kalousek na X.
Vzhledem k tomu, že české bankovky tradičně nesou portréty osobností, jejichž životní příběh je už uzavřen, mělo jít o netradiční vizuální setkání dvou epoch – jednoho zakladatele a jednoho úřadujícího představitele.
Výroční bankovka
Nový prvek bude na lícní straně bankovky proveden jako fólie s nanoefekty, aplikovaná horkou ražbou. Fólie bude mít stříbrné metalické provedení s barevnými přechody.
Holografický přítisk ponese:
- logo „100 let NBČ“ (Národní banky Československé, pozn. aut.), jehož autorem je akademický malíř a autor písma českých bankovek Jan Solpera,
- QR kód s odkazem na tematické stránky ČNB a portrét T. G. Masaryka,
- dvě mikrografiky určené k pozorování v mikroskopickém měřítku.
Právě poslední dva prvky vytvářejí symbolický most mezi historií a dneškem. Masarykova mikrografika odkazuje na počátky NBČ v roce 1926.
Hologram zahrne také řadu optických efektů, například bílý i duhový basreliéf, difrakční efekty, flip/flop kontrastní efekt a nanografiku.
Holografický prvek na výroční pětitisícovce propojuje začátky centrální banky s dneškem – připomíná roli T. G. Masaryka při vzniku NBČ.
Navazuje na předchozí speciální edice s přítiskem
Nová pětitisícovka naváže na předchozí oběžné bankovky s přítiskem:
- 2019 – 100 let československé koruny,
- 2023 – 30 let ČNB a české měny.
Přítisk nijak nemění výtvarné zpracování bankovky 5 000 Kč (vzor 2023), která zůstává zákonným platidlem.
Kdy bude dostupná a kde ji vyměnit
Speciální pětitisícovka vychází v rámci „Plánu emise mincí a bankovek v letech 2026–2030“, schváleného v květnu 2024.
Podle plánu má banka speciální edici vydat na konci března 2026, v období spojeném se vznikem NBČ:
- 21. března 1926 – ustavující valná hromada NBČ,
- 1. dubna 1926 – první jednání bankovní rady a zahájení činnosti.
K dostání bude na pracovištích ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, kde si ji zájemci budou moci vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě 5 000 korun.
Přesné datum vydání bude oznámeno později.