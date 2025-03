Výrobce mobilů a další elektroniky Xiaomi se loni uvedl do automobilového světa sedanem SU7. Vysoké ambice brzy ukázal vrcholnou verzí Ultra, která se právě začala prodávat. A rovnou s mnohem nižší cenou, než se původně očekávalo, píší kolegové ze serveru Auto.cz

Xiaomi SU7 se začalo prodávat minulý březen a do konce roku 2024 se jich zákazníkům dostalo skoro 140 tisíc kusů, dokonce více, než byl původní plán mladé automobilky. Letos plánuje prodeje znásobit, na trh totiž vstoupí také SUV YU7 a během roku bude mít premiéru další SUV zatím neznámého jména.

Mezitím se ale firma z Pekingu rozhodla potěšit čínské řidiče uvedením nejvýkonnější verze Ultra, na kterou láká od minulého podzimu. Vzhledově nakonec není tak nekompromisní jako koncept zaměřený na okruhy, ubralo na karbonu a i spoilerech, zato techniku má pořád extrémní.

Čínská bestie

Dostalo totiž hned tři elektromotory, jeden vepředu (288 kW) a dva vzadu (2x 425 kW), s kombinovaným výkonem 1.138 kW a maximálním točivým momentem 1.770 Nm. Zadní elektromotory se umí roztočit až do 27.200 otáček za minutu, zrychlení z nuly na stovku zvládá sedan za 1,98 sekundy a maximální rychlost je 359 km/h.

Čínská bestie si v podvozku vozí NMC baterii Qilin 2.0 od CATL s kapacitou 93,7 kWh a ultra rychlým nabíjením. Z 10 % do 80 % se umí dostat za 11 minut, s čímž pomáhá i 800V architektura vozu.

Podívejte se na fotogalerii závoďáku od Xiaomi

Standardní SU7 se na internetu proslavilo také tím, že má poněkud poddimenzované brzdy. Bohužel to mnozí řidiči zjistili jen pár sekund před nárazem do bariéry na okruhu. Ultra by tento problém mít nemělo, protože vpředu si vozí 430 mm karbon-keramické kotouče, a ty zadní jsou se 410 mm jen o trochu menší. Vydržet mají teploty až 1300°C.

Na přední nápravě má třmeny Akebono se 6 písty a na zadní nápravě třmeny se 4 písty, zastavit by 2 360 kg vážící auto mělo ze 100 km/h na 30,8 metru. Zastavit z rychlosti 180 km/h by mělo zvládnout desetkrát za sebou bez snížení účinnosti brzd.

Milionová sleva

První cena SU7 Ultra byla oznámena už v říjnu 2024, auto mělo stát 814.900 yuanů, tedy v přepočtu asi 2 675 000 korun. Během únorového ceremoniálu při uvedení vozu ale šéf Xiaomi Lei Jun přišel s novou cenovkou. Ultra bude nakonec začínat na 529.900 yuanech (asi 1 739 000 Kč), tedy o 35 procent méně. Za původní cenu se ovšem bude nadále nabízet limitovaná edice, pojmenovaná po německém Nürburgringu. Právě na tomto okruhu si SU7 Ultra zapsal rekord pro nejrychlejší čas, jaký tam kdy zajelo čtyřdveřové auto.

Stejně jako výchozí verze i ta extrémní si nemusí stěžovat na zájem. Během prvních 10 minut od začátku prodeje přišlo 6.900 závazných objednávek, během dvou hodin se dostaly na 10.000, což byl zároveň původní plán Xiaomi na roční produkci verze Ultra a po 24 hodinách už Lei Jun slavil 15.000 objednávek.

Xiaomi se letos rozhodlo urychlit vstup na zahraniční trhy, zatím však není známo, kdy a kde jej uvidíme. SU7 Ultra se ovšem už 3. března oficiálně představí v Evropě, na veletrhu MWC 2025 ve španělské Barceloně.