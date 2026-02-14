Pekelné investice schválené církví. Vatikánská banka spustila akciové indexy se jménem „Lucifer“
- Vatikánská banka IOR spustila dva akciové indexy sledující firmy v souladu s katolickými etickými principy v eurozóně a USA.
- Jde o první krok k tematickým investicím, do budoucna se zvažují i ETF navázané na tyto indexy.
- Indexy nesou ve svých názvech jméno Morningstar, anglický výraz pro jitřenku (morning star), latinsky označovanou jako lucifer.
Institut náboženských záležitostí (IOR) představil dva akciové indexy, které sledují vývoj firem podnikajících v souladu s katolickými hodnotami. Pro institut, který funguje jako vatikánská banka, je to první krok do oblasti tematických investičních produktů a zároveň signál, že by v budoucnu mohl nabídku ještě rozšířit například o burzovně obchodované fondy (ETF), napsal server zpravodajské televize CNBC.
Indexy s názvem Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index a Morningstar IOR U.S. Catholic Principles Index zahrnují vždy 50 středních a velkých společností. V případě prvního indexu jde o firmy z eurozóny, u druhého pak o firmy ze Spojených států. Podle banky, která podléhá výboru kardinálů a papeži, byly vybrány společnosti, jejichž podnikání je v souladu s katolickými etickými zásadami, například s důrazem na lidskou důstojnost a sociální spravedlnost.
Pekelně dobrý branding
Anglický výraz „morning star“ se dá přeložit jako jitřenka, jitřní hvězda, běžně Venuše. V latině však šlo o označení lucifer, tedy „nositel světla“.
Kvůli unikátnímu pohybu planety a přerušovanému zjevování se bývala Venuše spojena v mytologii s pádem z nebes a podsvětím. Interpretace podobného výrazu ve Starém zákoně, přeloženého právě jako Lucifer, vedla v křesťanství k tradičnímu výkladu, kdy se toto jméno spojuje se svržením Satana z nebes.
V případě vatikánské banky ovšem nejde o odkaz k Luciferovi jako takovému. Morningstar je americká firma poskytující finanční služby v oblasti investičního výzkumu a správy investic.
Orientační bod pro katolíky
Finanční ředitel a zástupce generálního ředitele IOR Giovanni Boscia v prohlášení uvedl, že vytvoření indexů založených na uznávaných katolických etických pravidlech umožní bance přesněji a transparentněji hodnotit výsledky investic a informovat o nich. Projekt má zároveň potvrdit roli banky jako finanční instituce sloužící církvi a posílit její postavení jako důležitého orientačního bodu pro katolický svět.
Největší podíly ve fondu zaměřeném na eurozónu mají dodavatel zařízení pro výrobu polovodičů ASML Holding a telekomunikační společnost Deutsche Telekom. V americkém indexu mají největší podíly společnosti Meta Platforms a Amazon.
Zavedení těchto indexů také otevírá možnost, že by mohly být využity v ETF. Jejich uvedení přichází v době, kdy zájem investorů o ETF a tematické investiční produkty roste. Společnost PricewaterhouseCoopers uvádí, že globální trh s ETF vykázal v roce 2024 růst skoro o 30 procent a překročil hodnotu 14 bilionů USD (285 bilionů Kč), přičemž hodnota těchto fondů by se do roku 2029 mohla zvýšit až na 30 bilionů dolarů.
Investoři zároveň stále častěji hledají produkty založené na sociální odpovědnosti a jiných etických principech. Například skupina fondů Ave Maria Mutual Funds, která investuje v souladu s katolickým učením, spravovala podle svých internetových stránek na konci loňského roku aktiva v hodnotě 3,8 miliardy USD.
Vatikánská banka se po sérii skandálů snaží o zlepšení své pověsti. Finanční instituce spojená s Vatikánem čelila několika obviněním z praní špinavých peněz a napojení na organizovaný zločin, zejména po krachu milánské banky Banco Ambrosiano v roce 1982. V roce 2021 byl někdejší prezident banky Angelo Caloia shledán vinným z praní špinavých peněz a zpronevěry milionů eur v souvislosti se svou funkcí v této instituci.