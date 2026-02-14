NERV byl fajn, ale k ničemu. Rozpočtová rada je to, oč tu běží
- Zrušení NERV vzbudilo silné reakce, ale historicky rada často sloužila spíše jako politický štít než reálný nástroj pro změny.
- Ačkoli NERV poskytovala užitečnou oponenturu, vlády obvykle její rady nebraly v úvahu.
- Varováním pro vládu je plánované zrušení Národní rozpočtové rady (NRR), což by mohlo poškodit reputaci Česka.
Zrušení Národní ekonomické rady vlády Babišovým kabinetem vyvolává vzrušení až pobouření. Možná až zbytečně. NERV vymyslel v roce 2009 Miroslav Topolánek jako štít renomovaných odborníků pro nepopulární úsporné reformy v době finanční krize. Bylo to takové vyvinění. My politici nic, jen posloucháme rady odborníků v těžkých časech.
Z podobných důvodů ho udržoval i Petr Nečas. Jinak z nápadů nepochybně dobrého výběru českých ekonomů z té doby by se dala sestavit docela pěkná knihovna odborných studií, o které nikdo nestál. Politika totiž není vědecká práce, ale věčné vyrovnávání se s různými zájmy. Takto s pomocí NERV vznikala i Nečasova penzijní reforma, jejíž podobu pak někteří členové rady kritizovali ještě dřív, než vstoupila v platnost. Nicméně v jiných případech hrál NERV roli korektivu k riskantním politickým nápadům.
Následující premiér Bohuslav Sobotka ke zrušení penzijní reformy bez jakékoli náhrady žádný NERV nepotřeboval. Ještě by mu odborníci vysvětlovali, že je lepší reformu vylepšit než rušit, když ta demografická krize fakt nezmizí a systém bez reformy bude brzy neudržitelný.
Opět NERV oživil až Babiš v době covidové krize ohrožující ekonomiku. Jejími členy byli z velké části zkušení lidé z praxe. Například Tomáš Salomon, šéf České spořitelny, Dan Beneš z ČEZ nebo exguvernér ČNB Miroslav Singer a další. V této době sloužila rada jako jistá oponentura nápadů tehdy mediálně populárních epidemiologů. Dominantně zarputilých zastánců zákazů a rozsáhlých lockdownů, který vláda v panice naslouchala. Byl to právě Mirek Singer a další členové, kteří Babiše přesvědčili, že epidemiology požadované uzavření prakticky všech fabrik v zemi by mělo děsivější a dlouhodobější dopady než pokračující pandemie. Takže i ten Babiš si dal někdy poradit a bylo to k dobrému.
Mladší generace ekonomů
Petr Fiala ve svém NERVu vsadil zejména na mladší generaci ekonomů z akademické sféry, kteří byli sice akční a plodní, vymysleli spoustu nápadů, které by pomohly řešit nutnou konsolidaci veřejných financí, ale jako lidem žijícím ze státních peněz se jim moc nechtělo škrtat výdaje a spíše doporučovali zvyšování daní. Nakonec i onen konsolidační balíček z roku 2023 tyto názory odrážel. Ale spousta nápadů zůstala jako vždy v šanonech ve skříni na Úřadu vlády.
Teď se k nim nikdo vracet nebude. Ministr práce Juchelka prostě drží lajnu a bude podle předvolebních slibů zvyšovat valorizace penzí a stropovat věk odchodu do důchodu, přestože chybí peníze a penzijní systém se už za deset let začne propadat do neudržitelných deficitů. Po roce 2050 budou činit o 220 miliard v dnešních cenách více, než by činily, kdyby reforma přežila v původní podobě. Juchelkovi se nelze moc divit, že se o tom nechce bavit s kredibilními ekonomy ve vládním poradenském sboru, kteří by mu tenhle nápad určitě nepochválili a vnášeli by neklid do koaličních řad.
Podobně jako nechce Alena Schillerová nechat projít odbornou oponenturou své přesvědčení, že nová EET přinese vysoké desítky miliard rozpočtových příjmů, z nichž se zaplatí nejen více než stamiliardové každoroční dárky voličům, ale ještě se zvládne snižovat schodek rozpočtu.
Když to shrneme, tak NERV pokud existovala, tak pracovala a přinášela užitečné nápady i poskytovala oponenturu vládě, která ale ať už měla jakékoli zabarvení, na rady expertů nakonec moc nedala.
Babišův NERV
Pokud vznikne nový Babišův NERV, nebude to jinak, a pokud nevznikne, o moc horší vládnutí to nebude. Co je ale více varující, jsou nápady o nepotřebnosti Národní rozpočtové rady. Ta na rozdíl od NERV je nezávislá a hlídá hospodaření se státními financemi už od roku 2017. Takový dozor lezl Babišovi vždy krkem a zejména v roce 2021 ji ostře kritizoval za to, že se jí nelíbily tehdejší covidové astronomické deficity a neochota vlády s tím něco dělat.
Nápady, že NRR není potřeba a mohla by se v klidu zrušit, které padly jak z úst Babiše, tak Schillerové a náměstka Macha, pozorně sledují mezinárodní ratingové agentury i finanční instituce. U těch máme stále pověst zodpovědných hospodářů s nízkým státním dluhem. Zrušení NRR by bylo vnímáno jako signál hodně nežádoucí změny v přístupu k zadlužování a perspektivně by mohlo vést i k zdražení státních půjček. Asi i proto Alena Schillerová při rušení NERV ujišťovala, že NRR se rušit nebude.
Ale není všem dnům konec. Dokud Mojmír Hampl jako předseda rady nezačne tvrdit, že 310 miliard schodku je méně než 247. A jeho kolegové nejsou o nic méně pružnější. To se premiérovi rozhodně líbit nebude. Snahy o omezení nezávislosti NRR budou určitě pokračovat. Napětí poroste s tím, jak hlouběji a hlouběji bude vláda tu sekeru zatínat do státní kasy.