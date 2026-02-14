Praha patří mezi nejbohatší kraje v EU. V HDP na obyvatele přeskočila Kodaň nebo Brusel
- Praha se stále drží mezi nejbohatšími kraji v Evropě. Kolikátá skončila v top 10?
- Dvě země mají v desítce hned dva kraje.
- Která země opanovala špičku žebříčku?
Praha patří na počet obyvatel mezi ekonomicky nejvýkonnější kraje v Evropě. Jinak tomu nebylo ani za rok 2024. Jak skončilo české hlavní město v evropské konkurenci, zodpoví data Eurostatu. Žebříček je sestaven podle HDP krajů (NUTS 2) na počet obyvatel v paritě kupní síly.
10. Horní Bavorsko
Horní Bavorsko je jedním ze sedmi obvodů spolkové země Bavorsko v Německu. Leží v jihovýchodní části země a zahrnuje města jako Ingolstadt, Rosenheim nebo Mnichov. Právě ten je nejvýznamnějším městem regionu. Oblast spojuje městské ekonomické jádro s okolními oblastmi zaměřenými na průmysl, služby a technologický rozvoj. Mnichov má důležité postavení nejen v Německu, ale v Evropě, protože se dá považovat za důležitý silniční i železniční uzel.
Horní Bavorsko tvoří významnou část HDP celého Německa. Vysoký výkon je do značné míry ovlivněn silným průmyslovým zázemím v okolí Mnichova a Ingolstadtu. Jsme v Německu, takže hlavní roli hraje zejména automobilový průmysl. Kromě toho ale také k výkonu ekonomiky přispívají i další elektrotechnické a technologické odvětví. Mnichov je navíc významným centrem služeb, finančnictví, výzkumu a vývoje, s vysokou koncentrací firem v oblasti informačních technologií a vědeckých institucí.
9. Severní Holandsko
Severní Holandsko je součástí Nizozemska. Patří k jeho historicky i ekonomicky nejvýznamnějším oblastem. Území zahrnuje pobřežní část země u Severního moře a také hlavní město Amsterdam, díky němuž tato oblast dosahuje tak velkého ekonomického výkonu.
Hlavními hybnými silami ekonomiky jsou služby, finance, doprava a logistika, přičemž Amsterdam je významným evropským centrem bankovnictví, technologií a kreativních odvětví. Přístavní infrastruktura a vzdušná doprava podporují i exportně orientované sektory a přitahují zahraniční investice.
8. Region hlavního města (Dánsko)
Další v pořadí je metropolitní oblast kolem Kodaně, tedy hlavního města Dánska, a kromě toho ještě část ostrova Sjælland. Jde o nejmenší, ale zároveň nejhustěji osídlený dánský region, který plní roli politického i hospodářského centra země. Region je klíčovým uzlem mezinárodní dopravy a propojení se Švédskem díky mostu přes Öresund spojující Dánsko s Malmö.
Ekonomika kodaňské oblasti tvoří velkou část HDP Dánska. Hlavními pilíři jsou především služby, informační a komunikační technologie, finanční sektor a veřejná správa, doplněné o velmi silný farmaceutický a biotechnologický průmysl. Region je centrem výzkumu a vývoje, sídlí zde největší dánské univerzity i klíčové domácí i mezinárodní firmy.
7. Bukurešť-Ilfov
Jak název napovídá, sedmou oblast v tomto pořadí tvoří hlavní město Rumunska Bukurešť a přilehlý okres Ilfov. Podobně jako v Česku jde o nejmenší region v zemi podle rozlohy, ale zároveň o klíčové politické, administrativní a ekonomické centrum Rumunska. Region představuje jádro metropolitní oblasti Bukurešti a je hlavním uzlem dopravy, státní správy, vysokého školství i mezinárodních firemních aktivit v zemi.
Rumunsko pochopitelně nemůže ekonomicky konkurovat jiným evropským zemím. V paritě kupní síly ale výkon hlavního města dostává tuto oblast mezi evropskou špičku. Ekonomická síla Bukurešti je v zemi dominantní. Soustřeďuje se zde rozhodující část centrálních institucí státu, sídla domácích i zahraničních podniků, bank a pojišťoven a také největší koncentrace pracovních míst ve službách s vysokou přidanou hodnotou. Významnou roli hrají zejména informační technologie, podnikové a finanční služby, telekomunikace, obchod a sektor nemovitostí. Kromě toho sem směřuje také značné množství zahraničních investic.
6. Brusel
Dalším hlavním městem je Brusel. Jde o samostatný belgický region s výrazně metropolitním charakterem, který je politickým, správním i mezinárodním centrem země. Region je zároveň jedním z nejmenších v Evropské unii podle rozlohy, ale patří k nejhustěji osídleným oblastem a plní klíčovou roli v belgickém i evropském institucionálním prostoru.
Ekonomika bruselského regionu je v rámci Belgie výjimečná především silnou orientací na služby s vysokou přidanou hodnotou. Zásadní roli hraje přítomnost institucí Evropské unie, mezinárodních organizací, diplomatických zastoupení, lobbistických a poradenských firem, stejně jako rozsáhlého sektoru právních, finančních a podnikových služeb. Region je rovněž hlavním administrativním centrem státu a sídlem velkého množství firemních zastoupení a centrál.
5. Praha
Mezi pět nejvýkonnějších oblastí Evropské unie se dostala v paritě kupní síly také Praha. Stejně jako v případě dalších hlavních měst v tomto srovnání, i Praha představuje přirozené politické, správní i hospodářské centrum. Praha je plně metropolitním regionem s vysokou koncentrací obyvatel, pracovních míst i institucí a zároveň hlavním českým dopravním uzlem.
Praha má dlouhodobě výrazně vyšší ekonomický výkon na obyvatele než kterýkoli jiný český region. Hlavními tahouny jsou především služby s vysokou přidanou hodnotou ať už jde o finanční sektor, informační a komunikační technologie, poradenské služby nebo cestovní ruch. Hlavní město Česka soustřeďuje velkou část sídel domácích i zahraničních firem, bank a pojišťoven a je také hlavním centrem výzkumu, vysokého školství a inovačních aktivit v zemi. Významnou roli hraje rovněž dojíždění za prací z okolních regionů, které zvyšuje objem vytvořené produkce v přepočtu na obyvatele.
4. Hamburk
Druhým zástupcem Německa v této desítce je Hamburk. Ten je zároveň jednou ze tří městských spolkových zemí a zároveň samostatným regionem v rámci NUTS 2. Leží na severu země na Labi a tvoří metropolitní oblast bez rozsáhlejšího venkovského zázemí. Hamburk patří k největším městům Německa a dlouhodobě plní roli jednoho z hlavních hospodářských a dopravních center severní Evropy.
Ekonomika Hamburku se díky přístavu orientuje hlavně na mezinárodní obchod, logistiku a služby. Tamní přístav je největším námořním přístavem Německa a jedním z nejvýznamnějších logistických uzlů v Evropě. Na to navazují další sektory a služby jako doprava, skladování nebo pojišťovnictví.
3. Jižní region Irska
Irska Irsko je druhou zemí, která má v tomto žebříčku dva zástupce. Jižní region zahrnuje především hrabství kolem měst Cork, Limerick a Waterford. Jde o rozsáhlý region s kombinací silných městských center, průmyslových zón i zemědělského zázemí, který tvoří druhý nejvýznamnější ekonomický pól země vedle dublinské oblasti.
Ekonomický výkon je mimořádně silný především díky vysoké koncentraci zahraničních investic a nadnárodních společností. Region je významným evropským centrem farmaceutického, biotechnologického a chemického průmyslu, elektroniky a moderní výroby, zejména v širším okolí Corku a Limericku. Působí zde řada globálních firem orientovaných na export.
2. Lucembursko
Ačkoliv se bavíme o menších správních regionech v zemích Evropské unie, do klasifikace NUTS 2 spadá i celé Lucembursko. Tato malá země leží mezi Belgií, Německem a Francií. Dlouhodobě plní roli mezinárodního finančního a institucionálního uzlu v západní Evropě.
Ekonomika Lucemburska je v evropském srovnání výjimečná především silnou specializací na finanční služby, investiční fondy, bankovnictví a pojišťovnictví. Země patří k největším světovým centrům správy investičních fondů a zároveň hostí významné evropské instituce a mezinárodní organizace. Klíčovým specifikem je mimořádně vysoký podíl přeshraničních pracovníků z okolních států, kteří se podílejí na tvorbě produkce, ale nejsou započteni do populace regionu.
1. Východní a střední oblast Irska
Irsko díky své specifické daňové politice přilákalo do země sídla nadnárodních byznysových gigantů. Díky tomu se pravidelně umisťuje na špičkách různých ekonomických žebříčků a jinak tomu není ani teď. Východní a střední oblast země tvoří metropolitní oblast kolem hlavního města Dublin a navazující vnitrozemské kraje. Jde o nejlidnatější a nejvíce urbanizovaný region země.
Ekonomickým těžištěm je dublinská metropolitní oblast, kde se koncentrují centrály domácích i zahraničních firem, finanční sektor, i technologické společnosti. Region je zároveň hlavním evropským zázemím pro řadu globálních firem v oblasti informačních technologií, digitálních služeb, farmacie a biotechnologií.