Praha patří mezi nejbohatší kraje v EU. V HDP na obyvatele přeskočila Kodaň nebo Brusel

Hamburk

Hamburk Zdroj: Profimedia.cz

  • Praha se stále drží mezi nejbohatšími kraji v Evropě. Kolikátá skončila v top 10? 
  • Dvě země mají v desítce hned dva kraje.
  • Která země opanovala špičku žebříčku?

Praha patří na počet obyvatel mezi ekonomicky nejvýkonnější kraje v Evropě. Jinak tomu nebylo ani za rok 2024. Jak skončilo české hlavní město v evropské konkurenci, zodpoví data Eurostatu. Žebříček je sestaven podle HDP krajů (NUTS 2) na počet obyvatel v paritě kupní síly. 

10. Horní Bavorsko

DanceFire Irgertsheim na festivalu gardy karnevalového spolku Kraiburg dne 4. 2. 2026, Německo, Horní Bavorsko

Horní Bavorsko je jedním ze sedmi obvodů spolkové země Bavorsko v Německu. Leží v jihovýchodní části země a zahrnuje města jako Ingolstadt, Rosenheim nebo Mnichov. Právě ten je nejvýznamnějším městem regionu. Oblast spojuje městské ekonomické jádro s okolními oblastmi zaměřenými na průmysl, služby a technologický rozvoj. Mnichov má důležité postavení nejen v Německu, ale v Evropě, protože se dá považovat za důležitý silniční i železniční uzel.

Horní Bavorsko tvoří významnou část HDP celého Německa. Vysoký výkon je do značné míry ovlivněn silným průmyslovým zázemím v okolí Mnichova a Ingolstadtu. Jsme v Německu, takže hlavní roli hraje zejména automobilový průmysl. Kromě toho ale také k výkonu ekonomiky přispívají i další elektrotechnické a technologické odvětví. Mnichov je navíc významným centrem služeb, finančnictví, výzkumu a vývoje, s vysokou koncentrací firem v oblasti informačních technologií a vědeckých institucí.

9. Severní Holandsko

Severní Holandsko

Severní Holandsko je součástí Nizozemska. Patří k jeho historicky i ekonomicky nejvýznamnějším oblastem. Území zahrnuje pobřežní část země u Severního moře a také hlavní město Amsterdam, díky němuž tato oblast dosahuje tak velkého ekonomického výkonu.

Hlavními hybnými silami ekonomiky jsou služby, finance, doprava a logistika, přičemž Amsterdam je významným evropským centrem bankovnictví, technologií a kreativních odvětví. Přístavní infrastruktura a vzdušná doprava podporují i exportně orientované sektory a přitahují zahraniční investice.

8. Region hlavního města (Dánsko)

Kodaň

Další v pořadí je metropolitní oblast kolem Kodaně, tedy hlavního města Dánska, a kromě toho ještě část ostrova Sjælland. Jde o nejmenší, ale zároveň nejhustěji osídlený dánský region, který plní roli politického i hospodářského centra země. Region je klíčovým uzlem mezinárodní dopravy a propojení se Švédskem díky mostu přes Öresund spojující Dánsko s Malmö.

Ekonomika kodaňské oblasti tvoří velkou část HDP Dánska. Hlavními pilíři jsou především služby, informační a komunikační technologie, finanční sektor a veřejná správa, doplněné o velmi silný farmaceutický a biotechnologický průmysl. Region je centrem výzkumu a vývoje, sídlí zde největší dánské univerzity i klíčové domácí i mezinárodní firmy.

7. Bukurešť-Ilfov

Bukurešť-Ilfov

Jak název napovídá, sedmou oblast v tomto pořadí tvoří hlavní město Rumunska Bukurešť a přilehlý okres Ilfov. Podobně jako v Česku jde o nejmenší region v zemi podle rozlohy, ale zároveň o klíčové politické, administrativní a ekonomické centrum Rumunska. Region představuje jádro metropolitní oblasti Bukurešti a je hlavním uzlem dopravy, státní správy, vysokého školství i mezinárodních firemních aktivit v zemi.

Rumunsko pochopitelně nemůže ekonomicky konkurovat jiným evropským zemím. V paritě kupní síly ale výkon hlavního města dostává tuto oblast mezi evropskou špičku. Ekonomická síla Bukurešti je v zemi dominantní. Soustřeďuje se zde rozhodující část centrálních institucí státu, sídla domácích i zahraničních podniků, bank a pojišťoven a také největší koncentrace pracovních míst ve službách s vysokou přidanou hodnotou. Významnou roli hrají zejména informační technologie, podnikové a finanční služby, telekomunikace, obchod a sektor nemovitostí. Kromě toho sem směřuje také značné množství zahraničních investic.

6. Brusel

Protesty v Bruselu

Dalším hlavním městem je Brusel. Jde o samostatný belgický region s výrazně metropolitním charakterem, který je politickým, správním i mezinárodním centrem země. Region je zároveň jedním z nejmenších v Evropské unii podle rozlohy, ale patří k nejhustěji osídleným oblastem a plní klíčovou roli v belgickém i evropském institucionálním prostoru.

Ekonomika bruselského regionu je v rámci Belgie výjimečná především silnou orientací na služby s vysokou přidanou hodnotou. Zásadní roli hraje přítomnost institucí Evropské unie, mezinárodních organizací, diplomatických zastoupení, lobbistických a poradenských firem, stejně jako rozsáhlého sektoru právních, finančních a podnikových služeb. Region je rovněž hlavním administrativním centrem státu a sídlem velkého množství firemních zastoupení a centrál.

5. Praha

Praha

Mezi pět nejvýkonnějších oblastí Evropské unie se dostala v paritě kupní síly také Praha. Stejně jako v případě dalších hlavních měst v tomto srovnání, i Praha představuje přirozené politické, správní i hospodářské centrum. Praha je plně metropolitním regionem s vysokou koncentrací obyvatel, pracovních míst i institucí a zároveň hlavním českým dopravním uzlem.

Praha má dlouhodobě výrazně vyšší ekonomický výkon na obyvatele než kterýkoli jiný český region. Hlavními tahouny jsou především služby s vysokou přidanou hodnotou ať už jde o finanční sektor, informační a komunikační technologie, poradenské služby nebo cestovní ruch. Hlavní město Česka soustřeďuje velkou část sídel domácích i zahraničních firem, bank a pojišťoven a je také hlavním centrem výzkumu, vysokého školství a inovačních aktivit v zemi. Významnou roli hraje rovněž dojíždění za prací z okolních regionů, které zvyšuje objem vytvořené produkce v přepočtu na obyvatele.

4. Hamburk

Hamburk

Druhým zástupcem Německa v této desítce je Hamburk. Ten je zároveň jednou ze tří městských spolkových zemí a zároveň samostatným regionem v rámci NUTS 2. Leží na severu země na Labi a tvoří metropolitní oblast bez rozsáhlejšího venkovského zázemí. Hamburk patří k největším městům Německa a dlouhodobě plní roli jednoho z hlavních hospodářských a dopravních center severní Evropy.

Ekonomika Hamburku se díky přístavu orientuje hlavně na mezinárodní obchod, logistiku a služby. Tamní přístav je největším námořním přístavem Německa a jedním z nejvýznamnějších logistických uzlů v Evropě. Na to navazují další sektory a služby jako doprava, skladování nebo pojišťovnictví.

3. Jižní region Irska

Irsko

Irska Irsko je druhou zemí, která má v tomto žebříčku dva zástupce. Jižní region zahrnuje především hrabství kolem měst Cork, Limerick a Waterford. Jde o rozsáhlý region s kombinací silných městských center, průmyslových zón i zemědělského zázemí, který tvoří druhý nejvýznamnější ekonomický pól země vedle dublinské oblasti.

Ekonomický výkon je mimořádně silný především díky vysoké koncentraci zahraničních investic a nadnárodních společností. Region je významným evropským centrem farmaceutického, biotechnologického a chemického průmyslu, elektroniky a moderní výroby, zejména v širším okolí Corku a Limericku. Působí zde řada globálních firem orientovaných na export.

2. Lucembursko

Lucembursko

Ačkoliv se bavíme o menších správních regionech v zemích Evropské unie, do klasifikace NUTS 2 spadá i celé Lucembursko. Tato malá země leží mezi Belgií, Německem a Francií. Dlouhodobě plní roli mezinárodního finančního a institucionálního uzlu v západní Evropě.

Ekonomika Lucemburska je v evropském srovnání výjimečná především silnou specializací na finanční služby, investiční fondy, bankovnictví a pojišťovnictví. Země patří k největším světovým centrům správy investičních fondů a zároveň hostí významné evropské instituce a mezinárodní organizace. Klíčovým specifikem je mimořádně vysoký podíl přeshraničních pracovníků z okolních států, kteří se podílejí na tvorbě produkce, ale nejsou započteni do populace regionu.

1. Východní a střední oblast Irska

Dublin

Irsko díky své specifické daňové politice přilákalo do země sídla nadnárodních byznysových gigantů. Díky tomu se pravidelně umisťuje na špičkách různých ekonomických žebříčků a jinak tomu není ani teď. Východní a střední oblast země tvoří metropolitní oblast kolem hlavního města Dublin a navazující vnitrozemské kraje. Jde o nejlidnatější a nejvíce urbanizovaný region země.

Ekonomickým těžištěm je dublinská metropolitní oblast, kde se koncentrují centrály domácích i zahraničních firem, finanční sektor, i technologické společnosti. Region je zároveň hlavním evropským zázemím pro řadu globálních firem v oblasti informačních technologií, digitálních služeb, farmacie a biotechnologií.

