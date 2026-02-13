Komárkův Allwyn zasypal investory obřím balíkem bondů. Miliardami vyplatí mizející akcionáře OPAP
- Skupina Allwyn získala na trzích vyšší stamiliony eur, emise bondů byla pro enormní zájem investorů navýšena.
- Většina ze získaných peněz padne na výplatu minoritních akcionářů řeckého Opapu.
- Transakce směřuje k vytvoření nové lucemburské entity Allwyn AG.
Společnost Allwyn International z impéria miliardáře Karla Komárka si na mezinárodních trzích bleskově půjčila stovky milionů eur na výplatu akcionářů řeckého sázkařského gigantu OPAP, kteří nesouhlasí s fúzí s českou sázkařskou firmou. Allwyn jako jako majoritní vlastník OPAP musel na jejich výplatu sehnat přes jedenáct miliard korun. Komárkova firma si peníze zajistila primárně obří dluhopisovou emisí, která se setkala s tak vysokým zájmem investorů, že Allwyn musel nabídku bondů ještě dodatečně navýšit.
Celá operace souvisí s plánovaným přeshraničním sloučením OPAP s Allwynem, které má vést k vytvoření nové mateřské entity se sídlem v Lucembursku, a představuje tak logický krok v rámci sjednocování struktury celého sázkařského impéria.
„Spojení síly a rozsahu těchto miliardových byznysů, jejich obrovská klientská základna a pokračující investice společnosti Allwyn do technologií a obsahu urychlí inovace a podpoří výrazný mezinárodní růst. Naším cílem je vybudovat přední světovou společnost v oblasti her a zábavy a dnes jsme se k němu o jeden velký krok přiblížili,“ uvedl už loni v říjnu k chystané transakci Komárek.
Sesbíráno skoro 17 miliard
Celkově si skupina došla na trhy pro 650 milionů eur, tedy přibližně šestnáct a půl miliardy korun. O balík bondů v objemu půl miliardy eur splatných za pět let byl mezi investory takový zájem, že firma musela jejich objem proti původnímu plánu o padesát milionů eur navýšit. Dluhopisy nesou pevný úrok 4,625 procenta. Sto milionů eur z celkové částky pak tvoří navýšení termínovaného úvěru se splatností v roce 2032.
Výplata jde těm minoritním akcionářům řeckého OPAP, kteří se letos v lednu rozhodli využít své právo na odchod z firmy v souvislosti s plánovaným přeshraničním sloučením. Toto právo uplatnili držitelé necelých čtyřiadvaceti milionů akcií, což odpovídá necelým sedmi procentům celkového kapitálu OPAP. Allwyn jim za tyto podíly vyplatí celkem 456 milionů eur při pevně stanovené ceně 19,4 eur za každou akcii.
Po dokončení transakce se sloučená společnost stane druhým největším kótovaným provozovatelem loterií a her na světě s valuací 16 miliard eur, v přepočtu zhruba 390 miliard korun. Allwyn i OPAP očekávají, že nově vytvořená společnost bude i nadále splňovat podmínky pro zařazení do indexů rozvíjejících se trhů MSCI a FTSE. Novou mateřskou společností celé skupiny bude lucemburská entita Allwyn AG.
Kromě vyplacení akcionářů v Řecku využije skupina zbytek získaných prostředků na splacení dluhů ze svých krátkodobých úvěrových rámců, úhradu nákladů spojených s touto emisí a na běžné firemní účely. Allwyn poprvé do OPAP investoval v roce 2013, do plánované fúze pak držel 51,78 procenta akcií společnosti.