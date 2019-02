Placení mobily potáhne nahoru bezkontaktní platby, říká šéf českého Mastercard | E15.cz

Platby chytrými mobily umožňují aplikace technologických kolosů Apple a Google. Aplikaci Google Pay bankovní domy spustily předloni. Tento týden se na českém trhu začalo platit rovněž přes Apple Pay. „Zejména v posledních několika letech dochází k intenzivnějšímu propojení technologií a plateb,“ říká výkonný ředitel Sdružení pro platební karty Roman Kotlán.

Právě uložení karty v mobilu je směr, který platební firmy láká. „Teď se díváme na to, jak překlopit plast do mobilu,“ uvádí Lukeš z Mastercard. Lidé by si totiž svou kartu jen uložili do mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím by pak platili například v obchodech.

Češi mají technologické novinky v platbách v oblibě, o čemž svědčí rozmach bezkontaktních plateb. Za zboží a služby se v minulém roce pouhým „pípnutím“ utratila podle dat Sdružení pro bankovní karty rekordní suma 486,4 miliardy korun. O rok dříve to bylo o více než sto miliard méně, konkrétně 370,4 miliardy korun.

Bezkontaktní transakce tak už dominují útratám zaplaceným platebními kartami. Celkem jimi Češi zaplatili 699,7 miliardy korun. Z této sumy se bezdotykově zaplatilo téměř sedmdesát procent.

Rozmach této technologie přispěl k tomu, že Česi poprvé v historii provedli kartami více než miliardu plateb. K rekordnímu počtu transakcí českých spotřebitelů významně přispělo právě bezkontaktní placení.

V loňském roce Češi pouhým přiložením karty nebo chytrého telefonu k terminálu zaplatili celkem 852,8 milionu účtů. O rok dříve to bylo 637,7 milionu plateb. „Češi patří mezi světovou špičku ve využívání bezkontaktních karet,“ zdůrazňuje regionální manažer platební společnosti Visa pro Česko a Slovensko Marcel Gajdoš.