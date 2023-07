Byznys čínských bank je v Česku minimální a investice klesají | e15.cz

Všechny tři čínské banky, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a Bank of Communications (BoCom) na tuzemském trhu patří v Číně k největším a všechny ovládá stát. Do Česka vstupovaly postupně v letech 2015, 2017 a 2018 a měly sloužit expanzi čínského byznysu.

Bank of China loni dosáhla výnosů z úroků, poplatků a provizí 186 milionů korun. Zisk meziročně poskočil ze 37 na necelých 94 milionů. Celková bilance klesla z 2,8 na 2,3 miliardy korun, zatímco v roce 2020 dosahovala 3,9 miliardy. Bank of China zaměstnávala v Česku jen devatenáct lidí.