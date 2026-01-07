Prosincová inflace beze změny. Levnější energie dál tlumí růst cen
- Meziroční inflace v prosinci zůstala na 2,1 procenta, meziměsíčně ceny klesly o 0,3 procenta.
- Inflaci dál tlumily levnější energie, bez nich by dosáhla 2,9 procenta.
- Zatímco ceny zboží a potravin zpomalily růst, služby dál zdražují téměř pětiprocentním tempem.
Meziroční inflace v Česku loni v prosinci dosáhla 2,1 procenta, stejně jako v listopadu. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v posledním měsíci loňského roku klesly o 0,3 procenta.
Stejně jako v předchozích měsících loňského roku jedinou položkou, která v prosinci v meziročním srovnání zlevnila, byly energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 4,2 procenta. Bez započítání energií by v prosinci celková meziroční inflace v Česku dosáhla 2,9 procenta.
Mírné zpomalení meziročního růstu cen statistici předběžně evidují u potravin a zboží, naopak u služeb zaznamenali mírné zrychlení. Potraviny, alkohol a tabák v prosinci meziročně zdražily o 2,5 procenta, v listopadu to bylo o 2,8 procenta. Ceny za zboží se v úhrnu zvýšily o 0,4 procenta, tempo jejich růstu zpomalilo z listopadových 0,6 procenta. U služeb, včetně vodného, stouply spotřebitelské ceny meziročně o 4,8 procenta, v listopadu to bylo o 4,6 procenta.
Prosincová i listopadová inflace byla nejnižší od loňského dubna, kdy ceny meziročně vzrostly o 1,8 procenta. Vrcholu loni dosáhla inflace v červnu na hodnotě 2,9 procenta.
Konečnou hodnotu prosincové inflace zveřejní ČSÚ 13. ledna, v předchozích měsících pokaždé potvrdil předběžný odhad. Ve stejný den statistici zveřejní i hodnotu inflace za celý loňský rok.