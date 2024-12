Průměrná sazba hypoték v prosinci klesla. V příštím roce se čeká další snížení

Průměrná sazba hypoték na počátku prosince opět klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,1 procentního bodu na 5,22 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Úrokové sazby hypoték podle Hypoindexu zaznamenaly v prosinci druhý nejvýraznější pokles v letošním roce. Celkově letos sazby hypoték klesly o 0,8 procentního bodu. Česká národní banka přitom snížila ve stejném období klíčovou dvoutýdenní repo sazbu o 2,75 procentního bodu.

„Za poklesem stojí snížení nabídkových sazeb několika bank, které si tak pravděpodobně připravují půdu pro oživení hypotečního trhu v roce 2025, kdy lze očekávat další pokles sazeb úvěrů na bydlení,“ komentoval vývoj indexu hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Je to také druhý největší pokles od února 2023, kdy úrokové sazby hypoték měřené Swiss Life Hypoindexem dosáhly svého maxima 6,37 procenta. Banky pokles dvoutýdenní repo sazby během roku do hypotečních sazeb promítly jen částečně. Jedním z důvodů byl podle Sýkory nedostatečně vysoký strop účelně vynaložených nákladů, které klient platí při předčasném splacení. Dalším mohlo být to, že si banky po letech nízkých marží mohli „polepšit“. S blížícím se koncem roku navíc hrála roli skutečnost, že banky již měly splněné své letošní plány počtu poskytnutých úvěrů.

VIDEO: Německo naši ekonomiku táhne dolů. Věřím, že katastrofa nás nečeká a zvládne to, říká viceguvernérka ČNB Zamrazilová pro FLOW

FLOW: Německo naši ekonomiku táhne dolů. Věřím, že katastrofa nás nečeká a zvládne to, říká viceguvernérka ČNB Zamrazilová • e15

Vývoj úrokových sazeb v roce 2025 bude podle vedoucího produktového oddělení Swiss Life Select Toma Kadeřábka záviset na makroekonomickém prostředí v ČR i ve světě a jeho vlivu na českou inflaci. Dalším faktorem je konkurenční prostředí mezi bankami v ČR. České banky si aktuálně užívají vysokých marží a zatím to nevypadá, že by s jejich snižováním pospíchaly. Konkurenční tlak je slabý a čeká se na reakci velkých bank, podotkl.

„Pokud nenastane nic neočekávaného, lze v příštím roce očekávat další pozvolný pokles sazeb hypoték pod pět procent. Sazby začínající trojkou však pravděpodobně zůstanou jen vzpomínkou na minulost,“ odhadl Kadeřábek.

Banky si zvyšují marže a využívají slabé konkurence na trhu, kde menší hráči čekají na kroky velkých institucí, souhlasil konzultant společnosti 4fin David Krůta. Nižší sazby ČNB tak podle něj slouží spíše k posílení jejich zisků než k okamžitému zlevnění pro klienty. Makroekonomické nejistoty a přetrvávající inflace navíc vedou k opatrnějšímu přístupu při stanovování sazeb, dodal.

Aktuálně banky podle hypotečního specialisty Bidli Daniela Horňáka mohou získat peníze s tříletou splatností, z kterých financují mimo jiné hypotéky, za zhruba 3,5 procenta. Sazby hypoték je možné podle něj získat kolem 4,7 procenta. „Doby, kdy byly marže prakticky nulové jsou pryč, a i banky musí peníze vydělávat, nejen rozdávat. Osobně si tedy myslím, že ani s příchodem nového roku nějaké razantní zlevňování nepřijde,“ uvedl.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti LTV při splatnosti 25 let a průměrné prosincové nabídkové sazbě 5,22 procenta činila 20.909 korun. Poprvé od dubna 2022 tak klesla pod 21.000 Kč. “Proti období na počátku letošního roku, kdy se sazby pohybovaly přes 6,3 procenta, je splátka u 3,5milionové hypotéky se splatností 25 let o více než 2000 Kč nižší,„ vypočetl Sýkora.