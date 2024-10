Radomír Lapčík během října ovládl Trinity Bank, kde měl už předtím významný podíl. Skoupil významnou část z devíti set tisíc akcií, které banka vydala během uplynulých dvou týdnů. Lapčík tak nalil do Trinity přinejmenším vysoké stamiliony korun čerstvého kapitálu. Lapčíkova snaha posilovat vliv v Trinity se už v minulosti setkala s nevolí menšinových akcionářů, kteří kritizují hlavně neobchodovatelnost akcií i jejich ocenění.

„Trinity Bank zažívá nejúspěšnější růstové období a dosahuje výjimečných výsledků. Přeplňuje své plány růstu depozit, úvěrového portfolia, a tím pádem i bilanční sumy. Z tohoto důvodu se vedení banky rozhodlo opětovně navýšit kapitál,“ uvádí mluvčí banky Eva Muchnová. Podle vyjádření Muchnové pro Seznam Zprávy zároveň Lapčík dosáhl i prostřednictvím svých dalších společností ze skupiny SAB zhruba 51 procent hlasovacích práv v bance.

Regulatorně si Lapčík otevřel dveře k ovládnutí Trinity Bank letos v červenci, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil jeho firmě SAB Finance získání kontrolního balíku v bance. Podle posledních aktuálních informací z evidence skutečných majitelů měl Lapčík k letošnímu srpnu v bance podíl 42,55 procenta, který získal z emisí nových akcií i výkupu od drobných investorů prostřednictvím veřejných nabídek své společnosti SAB Finance.

Trinity Bank vydala v posledních třech letech akcie čtyřikrát. Letos ale nabídla jejich zatím historicky největší balík. Od února roku 2022 do konce letošního září Trinity vydala bezmála 1,3 milionu nových akcií. Zároveň s tím ruku v ruce strmě rostl Lapčíkův podíl v Trinity. Ještě na začátku roku 2022 držel v bance jen kolem deseti procent. Nárůst podílu tak odpovídá zhruba devíti stům tisíců nakoupených akcií. Z toho a objemu bankou vydaných akcií vyplývá, že Lapčík skoupil rozhodující většinu bankou emitovaných akcií. Nákupem značné části říjnové emise akcií pak získal v bance kontrolní podíl.

Trinity Bank navazuje na historii Moravského peněžního ústavu (MPU), který založil Lapčík v roce 1996 ve Zlíně. Ve své době jedno z největších spořitelních družstev v Česku v roce 2018 získalo bankovní licenci a od roku 2019 podniká na českém trhu pod jménem Trinity Bank. Radomír Lapčík už v zimě 2021 zmiňoval, že by banka mohla zhruba do roka vstoupit na burzu, na to ale nikdy nedošlo.

Upisovací cena akcií byla stanovena na 1190 korun. Právě toto ocenění akcií kritizují menšinoví akcionáři sdružení v platformě nováTrinity. Cena se totiž podle drobných akcionářů blíží ceně podílu v tehdejším družstvu, který si pořizovali před desítkami let. „Ani po 28 letech, co si koupili první členové kampeličky MPU za tisícikorunu členský vklad, se tak ve výsledku na této investici nedaří vydělat a kvůli inflaci směřuje k nejhorším investicím v sektoru,“ stěžuje si Jiří Kocour, člen platformy nováTrinity, jež minoritní akcionáře banky sdružuje.

Podle něj emisní pravidla i ztížená možnost obchodování drží kurz akcie uměle nízko, což omezuje výnos menších investorů v čase. „V současnosti běží u soudů všech tří stupňů v ČR více než deset žalob minoritních akcionářů, které postupně odhalují fakta mající vliv na ocenění akcií Trinity Bank,“ uvádí Kocour. Malí akcionáři svého práva na úpis zároveň mnohdy nevyužívají, takže se jejich podíl ředí, a naopak podíl těch, kteří doplňují do banky kapitál, se zvyšuje. A k převodu akcie je nutný souhlas vedení Trinity Bank. Redakce e15 požádala vedení banky o reakci na tvrzení platformy nováTrinity, do okamžiku vydání tohoto textu ale žádná nedorazila.

„Pro potenciálního drobného investora i pro minoritní stávající akcionáře je akcie riziková, protože neexistuje sekundární trh ani jakýkoli plán zpětného odkupu,“ potvrzuje ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Jak uvádí v říjnu Českou národní bankou schválený a publikovaný prospekt k emisi, akcie se neobjeví na žádné z burz. Fakt, že akcie nebude oceněna na základě nabídky a poptávky trhu, podle Pfeilera činí nabídku Trinity Bank pro běžné investory podstatně méně atraktivní.