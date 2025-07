Utajení podléhá jak část o ceně, tak i pasáže o době dokončení či velká část kapitoly o subdodávkách. Nicméně ze smlouvy je patrné, že stát jako majoritní vlastník společnosti Elektrárna Dukovany II by měl mít jasnou kontrolu nad jednotlivými dodavateli, čímž by mohl i zvýšit účast českých firem na stavbě nových bloků. „Pokud to vlastník požaduje v souvislosti s jednotlivými subdodavateli, dodavatel je předloží ke schválení vlastníka,“ uvádí se ve smlouvě.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) věří, že účast českých firem na projektu dosáhne avizovaných 60 procent. „Očekávám, že by nakonec mohla být i vyšší,“ tvrdí Vlček.

Vlček se ve čtvrtek v Jižní Koreji sešel s ředitelem společnosti KHNP Wangem Ču-ho. Podle Vlčka si potvrdili, že se výstavba dvou jaderných bloků v Dukovanech uskuteční včas a v rámci stanoveného rozpočtu. Znovu se Vlček s Wangem sejde příští týden v Praze na akci pro české firmy jako potenciální dodavatele. Vlček doplnil, že korejská nabídka byla nejkvalitnější a nejlepší možná.

„Pokud se vlastník písemně nedohodne jinak, s ohledem na každou subdodávku… dodavatel zajistí uspořádání výběrového řízení na subdodavatele a vybere svého subdodavatele na základě výsledku takového výběrového řízení,“ zavázaly se dále ve smlouvě obě strany, tedy korejská KHNP a česká Elektrárna Dukovany II. Až na výjimky, jakou je například český dodavatel turbín Doosan Škoda Power, bude KHNP dle svého dřívějšího vyjádření vybírat dodavatele právě formou tendru.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské firmy EDF. Dalšího uchazeče, firmu Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve. Smlouvu s KHNP firma Elektrárna Dukovany II podepsala 4. června, až Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření krajského soudu, které zakazovalo smlouvu podepsat. Nyní se férovostí tendru zabývá ještě Evropská komise.

První blok v Dukovanech by měl být dokončen v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být s cenovkou kolem 420 miliard korun historicky největší tuzemskou zakázkou. Zmíněná suma navíc není finální. Stát si na projekt bude muset půjčit, což podle některých analytiků může celou výstavbu zdražit klidně i na dvojnásobek.