Čas vybrat peníze ze spořicího účtu? Česká spořitelna chystá nabídku drobným investorům
- Česká spořitelna připravuje pro drobné klienty novou emisi bankovních dluhopisů.
- Obdobné emise byly v minulosti díky vysokému zájmu velmi rychle vyprodány.
- Investice do „krizových bondů“ těží z přísné regulace a transparentnosti bankovního sektoru.
Bývá to investice pro konzervativní investory kategorie crème de la crème. Dluhopis nesoucí vyšší výnos než jakýkoli spořicí účet v zemi. A zároveň bond firmy, která se může pochlubit skvělým ratingem. To v českém prostředí není ani zdaleka pravidlem, a to ani v případě papírů těch nejzvučnějších domácích jmen á la Czechoslovak Group. Řeč je o bankovních dluhopisech určených pro drobné investory. Jednu takovou nabídku zrovna chystá podle počtu klientů největší finanční dům v Česku.
„Stejně jako v minulosti jsme připraveni nabídnout retailovým investorům koupi spořitelních dluhopisů, protože zájem o pravidelné investice mezi našimi klienty výrazně stoupá a předpokládáme, že v dohledné době překročí počet drobných investorů,“ uvádí mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Spořitelna jde primárně za svými menšími klienty pro velké peníze už potřetí. Loňský balík obdobných papírů v objemu dvou a půl miliardy korun byl přitom velmi rychle vyprodán. Takzvané krizové bondy, kterými banky vytvářejí zdroje na pokrytí případné další finanční krize, nabídly v posledních letech menším investorům i další finanční domy. Obvykle šlo o horké zboží nabízející solidní poměr výnosu a rizika.
„Česká spořitelna je obrovská instituce s velmi silnou finanční pozicí a minimálním rizikem krachu,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak s tím, že se její tržní pozice odrazí i v očekávaném výnosu papírů. Ten zatím není znám, podle expertů bude nicméně o něco méně atraktivní, než se investoři dočkali v loňském roce během dluhopisové smrště velkých jmen tuzemského byznysu.
I tak by měl být výnos relativně vysoko, tedy nad nejlepšími současnými nabídkami bankovních spořicích účtů, přičemž úročením by se měl blížit dluhopisům českého státu. Prospekt těchto dluhopisů schválila Česká národní banka v závěru loňského roku.
„Předpokládám, že dluhopisy budou nezajištěné, nepodřízené a budou mít čtyřletou splatnost,“ uvádí ekonom společnosti Capitalinked Radim Dohnal s tím, že roční výnos korunových dluhopisů očekává na úrovni 5,5 procenta. Jak připomíná Tomčiak, podřízené dluhopisy České spořitelny, tedy papíry, jejichž splacení v případě bankrotu není prioritou číslo jedna, jsou aktuálně v nabídce s výnosností kolem 4,5 procenta. „Na tuto úroveň by měla směřovat i nová emise,“ míří s očekáváním o procentní bod níže Tomčiak. Loňská emise nabídla investorům úrok lehce nad pěti procenty.
Nebyla nicméně určena zdaleka všem – vzhledem k nejmenší investici přesahující milion korun mířila na takzvané kvalifikované investory, tedy pomyslnou elitu segmentu retailových investorů. V minulých letech nabídly drobným klientům své bondy i další banky. A vzhledem k tomu, že úrokové sazby České národní banky byly výrazně výše, nabízely tyto papíry i podstatně zajímavější výnosy.
Pod ostřížím okem ČNB
Emise bondů Monety Money Bank z prosince 2022 v celkovém objemu půldruhé miliardy korun se splatností v závěru letošního roku byla například úročena pevnou sazbou osm procent. Na necelých sedm procent si nicméně sáhli investoři i při předloňské, takřka šestimiliardové emisi České spořitelny.
VIDEO: Trhy nám přestávají věřit, Česko už je rizikovější než Řecko, říká ekonom Navrátil.
Kondici domácích bank ostatně prostřednictvím striktní regulace hlídá Česká národní banka a pravidelně publikuje zátěžové testy sektoru. Jednotlivým bankám pak stanovuje individuální kapitálové požadavky tak, aby předešly problémovým situacím. Jako jedny z mála firem mají rovněž tuzemské banky stanoven agenturní rating, což není zdaleka běžné ani u jinak velkých a známých firemních emitentů.
Pro investory šlo přitom právě díky relativní transparentnosti byznysu o potenciální alternativu, jak si udržet relativně vysoký úrok na bezpečné adrese v éře poklesu úrokových sazeb. Ten Česká národní banka odstartovala v prosinci roku 2023.