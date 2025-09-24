Revolut chystá obří expanzi na třicet nových trhů, chce investovat 14 miliard dolarů a uspět v USA
Fintechová společnost Revolut Ltd. plánuje do konce desetiletí vstoupit na třicet nových trhů. V rámci expanze hodlá investovat 13 miliard dolarů s cílem navýšit svou uživatelskou základnu na 100 milionů. Píše o tom Bloomberg.
Součástí plánu je investice ve výši 4 miliard dolarů do podnikání ve Spojeném království, kde Revolut vytvoří zhruba tisíc nových pracovních míst. Oznámení přišlo v den otevření nové globální centrály společnosti v londýnské čtvrti Canary Wharf.
„Z našich britských kořenů jsme vyrostli do společnosti, která dnes obsluhuje přes 65 milionů zákazníků po celém světě,“ uvedl generální ředitel Nik Storonskij. „Tato centrála bude klíčová pro náš další růst a dosažení milníku 100 milionů klientů.“
Z celkové sumy zahrnuje plán také již dříve oznámených 500 milionů dolarů pro americký trh a 1,2 miliardy dolarů pro západoevropské centrum ve Francii. Kam půjde zbývajících 7,3 miliardy, firma nespecifikovala; podle mluvčího půjde o rozšíření globální bankovní sítě, nábor zaměstnanců a další provozní posílení.
V nové londýnské centrále si Revolut pronajímá čtyři patra ve 14podlažní budově YY London. Právě Canary Wharf je pro fintech symbolické – Storonskij s kolegem tam kdysi začínali jen se dvěma stoly v coworkingovém prostoru Level39.
Dnes je Revolut jedním z nejhodnotnějších evropských startupů a letos má dosáhnout ročních tržeb přes 4,1 miliardy liber. Podle informací Bloombergu zároveň jedná s investory o navýšení kapitálu, které by ocenilo společnost na 75 miliard dolarů.
„Je to důkaz důvěry v region a také potvrzení, že evropské firmy s valuací nad 50 miliard dolarů a tisíci zaměstnanců se stávají běžnou realitou,“ uvedl Martin Mignot, partner Index Ventures, jednoho z hlavních investorů Revolutu.
Firma v posledních letech rychle expanduje. Již nyní působí v Austrálii, Brazílii, Mexiku, Japonsku, na Novém Zélandu, v Singapuru, USA či Indii. Ambicí Revolutu je stát se v každé zemi jednou ze tří nejpoužívanějších finančních aplikací.
„Není to záležitost přes noc – jde o dlouhodobý proces,“ řekl šéf bankovních služeb Sid Jajodia. „Vše vyžaduje investice a kapitál. Jakmile získáte licenci, musíte vložit stovky milionů dolarů do lokální entity a vybudovat tým.“ Dodal, že Revolut zvažuje žádost o licenci v Peru a jedná s regulátory na Filipínách.
Společnost zároveň oznámila první expanzi do Afriky – začíná v Jižní Africe. Nedávno získala předběžný souhlas k licencím ve Spojených arabských emirátech a podle dřívějších informací zvažuje i žádost v Saúdské Arábii.
V Latinské Americe firma vstoupila do Kolumbie a Argentiny a v Mexiku příští rok spustí banku. Cílem je konkurovat brazilskému fintechu Nu Holdings. V Evropě otevře pobočky v Portugalsku a Belgii a podá žádost o francouzskou bankovní licenci. V Asii pokračuje v získávání licencí v Austrálii a na Novém Zélandu.
Na domácím trhu v Británii Revolut stále čeká na plnohodnotnou bankovní licenci. Momentálně je ve fázi takzvané mobilizace, kdy podnikání podléhá přísným regulatorním omezením. Získání licence by společnosti umožnilo nabízet úvěry, spořicí účty a kontokorenty více než 12 milionům britských klientů, a tím účinněji konkurovat tradičním bankám, jako jsou Barclays nebo HSBC.
Britská ministryně financí Rachel Reeves uvedla, že jejím cílem je, aby se Spojené království stalo „nejlepším místem pro podnikání finančních služeb a posunulo nás vpřed v globálním závodu o investice.“
V USA Revolut podle dřívějších informací zvažuje akvizici banky, která by urychlila jeho růst, případně i žádost o vlastní bankovní licenci.