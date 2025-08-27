Sberbank vyplatí zbylé miliardy. Padlá banka opět změnila majitele, stopy vedou k Soleku
Věřitelé Sberbank konečně dosáhnou na své zbylé peníze. Insolvenční správkyně padlé banky hodlá odstartovat proces dalšího kola výplaty, věřitelé na miliardy korun dosáhnou co nevidět. Torzo finančního domu jde mezitím z jedné vlastnické ruky do druhé.
Kdyby český byznysový svět vyhlásil soutěž o nejvíce přeprodávanou tuzemskou firmu, možná by ji teď vyhrálo torzo padlé banky Sberbank. Dlouhá cesta vlastnické geneze vedla z neslavného ruského startu přes několik náručí prostředníků až po zatím poslední entitu, jejíž stopa vede třeba až ke kolabujícímu solárnímu impériu Solek. Jen letos Sberbank majitele změnila dvakrát. Věřitele čekající na své zbylé miliardy to prý zajímat nemusí. Alespoň to tvrdí současná paní domu, insolvenční správkyně Jiřina Lužová. A hodlá vyplácet.
„Vzhledem k tomu, že stav majetkové podstaty mi umožňuje provést další částečný rozvrh, zahájila jsem jeho přípravu. V rámci této výplaty plánuji vyplatit co největší část pohledávek věřitelů tak, aby věřitelé mohli obdržet další čtyři procenta svých zjištěných pohledávek,“ uvádí Lužová. Celkově by tak věřitelé po tomto dalším částečném rozvrhu podle ní obdrželi 99 procent všech svých zjištěných pohledávek. „Aktuálně probíhá analýza majetkové podstaty a poté bude určena částka k výplatě, přičemž je potřeba zohlednit stále běžící soudní spory a další skutečnosti,“ dodává Lužová ve zprávě o průběhu insolvence ze závěru srpna.
