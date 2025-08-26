Ocelářský přestup roku. Strouhal přechází z Vítkovic do vedení ostravské Liberty
Bývalý vrcholový politik a brzy nejspíš formální majitel ostravské hutě Liberty Martin Pecina má za sebou první viditelný krok na své nové ocelářské misi. Do budoucího vedení ocelárny povolal dlouholetého šéfa sousedící ocelářské společnosti Vítkovice Steel Radka Strouhala, který má být hlavní tváří restartu ostravského závodu. Strouhal má za sebou angažmá přímo u staršího zbrojaře Jaroslava Strnada a s tímto miliardářem se obchodně potkal i v samotných Vítkovicích. Manažerský přestup tak nadále přiživuje spekulace, že neformální vliv na fungování ostravské hutě může získat právě Strnad, v současnosti finanční partner hutě.
Informaci o náboru nového generálního ředitele má e15 ze tří zdrojů. Podle jednoho z nich míří konkrétně do firmy SPV NH Ostrava, tedy účelově zřízeného podniku, který kupuje ostravskou huť. Nastoupit má Strouhal už na začátku září. Antimonopolní úřad přitom prodej podniku do Pecinových rukou ještě nepotvrdil.
Strouhal se ke spekulacím nechce vyjadřovat, pouze potvrdil informaci, že skončil ve vedení společnosti Vítkovice Steel. Pecina e15 sdělil, že Strouhala ani nezná. Redakce přitom disponuje informacemi, že jej najal právě on. Na dotazy do vydání článku neodpověděl ani mluvčí insolvenčního správce Liberty Michal Štefl.
Strouhal byl vymazán z pozice člena představenstva společnosti Vítkovice Steel první týden v srpnu. Podle informací e15 však skončil už na konci června, a to na základě žádosti nových indických majitelů, kteří se do firmy chystají povolat indické manažery.
Klíčová spolupráce se Strnadem
V Liberty bude mít Strouhal nelehký úkol. Novou huť bude muset postavit znovu na nohy. Zátěží mu bude nejen stále neutěšená situace v celém evropském ocelářství, ale i pro podnik tíživá tollingová spolupráce se Strnadem, která je finančně velmi nákladná.
Podle informací e15 bude úprava podmínek tollingové spolupráce jedním z proklamovaných prioritních cílů Strouhala. Do jaké míry se mu to podaří, však ukáže až čas. Strnadův cíl totiž bude přesně opačný. Ve stejné roli se v roce 2022 objevili Strouhal se Strnadem i ve společnosti Vítkovice Steel, která Strnadův tolling využívala déle než rok. I tehdy se šířily spekulace, že spolupráce je výhodná spíše pro Strnada, u něhož Strouhal dříve působil jako šéf kopřivnické Tatrovky.
Tollingové financování
Tolling je dohoda, že vybraný partner, tedy tollingová společnost, výrobci financuje provoz například nákupem materiálů a podobně. Závod následně vyrobí finální produkty, dodá je za zpracovatelskou odměnu tollingové firmě a ta je už zpravidla sama prodá na trhu.
Strouhal se chce k efektivitě provozu dopracovat i dalšími kroky. Za pomoci kontaktů získaných ve firmě Vítkovice Steel hodlá například zajistit výhodnější dodavatelský řetězec ocelových polotovarů, tedy bram a sochorů, které mají podstatně snížit vstupní náklady.
Oba ostravské ocelářské podniky sice využívají polotovary mírně odlišné, trhy jsou ale velmi podobné. Ve hře je tak masivnější dovoz polotovarů z Asie, a to například z Vietnamu, Indonésie a částečně i z Ruska. Strouhal tímto záměrem také potvrzuje, že se z Liberty stane pouze válcovna a nebude mít ambice vyrábět surovou ocel. „Cíl je jednoduchý. Do roka a do dne chce být podnik v černých číslech,“ řekl zdroj blízký podniku.
Kdo jsou akcionáři fondu?
Pecina ostravskou huť kupuje prostřednictvím fondu Iromet a sám přiznává, že konečnými majiteli Liberty budou investoři fondu. Jejich jména ale dosud neprozradil. Média v tomto kontextu kromě Strnada zmiňují i dalšího miliardáře Pavla Hubáčka, který se stal distributorem Pecinova fondu, což zjednodušeně znamená, že jeho úlohou je sehnat pro něj investory.
Hubáček se svou společností Tameh do výrobního provozu Liberty také dodává energie a zároveň má letité zkušenosti s developmentem na rozlehlých průmyslových brownfieldech, což lze v areálu Liberty také využít.