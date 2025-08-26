V Česku vzniknou AI agenti s podporou státu. Dotace získají startupové naděje s miliardáři v zádech
Stát to s podporou nové, digitální ekonomiky myslí vážně. Rozdal první dotace, které mají rozpohybovat dnes už strategická odvětví a přilákat do nich talenty. Společnost Filuta AI, do které investoval například miliardář Jakub Havrlant, dostane třicetimilionovou dotační podporu na vývoj široce využitelného AI agenta. Podobný záměr s dotacemi z programu TWIST mají ve svém oboru i společnosti Safetica nebo Rossum Czech Republic. První usnadňuje zabezpečení dat, druhá digitální čtení tištěných faktur.
Pro firmu Filuta AI, která dnes už „robotické agenty“ dodává, se jedná o podstatné prostředky. Naposled v červnu získala v investičním kole 90 milionů korun, tedy třetinu částky, kterou jí prostřednictvím dotačního programu pošle ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Díky dotaci chce ze svých AI agentů vytvořit přívětivější nástroj pro širší okruh lidí. „Chceme významně snížit vysoké nároky na expertní znalosti a umožnit více pracovníkům pracovat s autonomními agenty zcela samostatně. Díky tomu se dramaticky zlepší a zefektivní škálovatelnost produktů Filuta AI,“ říká Filip Dvořák, zakladatel společnosti Filuta AI, která má zákazníky například i u výrobních podniků.
Konec herních testerů?
Mezi nejčastější zákazníky Filuty AI však patří herní studia. V praxi agent umělé inteligence může fungovat například tak, že mu vývojář zadá, ať projde celou hru, celou mapu, splní všechny úkoly a poslechne si všechny dialogy. Umělá inteligence má pak za úkol zjistit, zda ve hře neexistují nechtěné zkratky nebo jiné nečekané chyby, a vše vývojářům zaznamená. Tuto práci dříve dělali takzvaní testeři, desítkám takových pracovníků trvalo odzkoušet hru klidně i týdny. Umělá inteligence to zvládne za dva dny.
Dosud byla úzkým hrdlem tohoto inovativního přístupu integrace, tedy přizpůsobení agenta konkrétní hře a požadavku. V průměru to společnost Filuta AI se svým klientem zvládla za dva týdny. Dotace však společnosti umožní nabrat zhruba šest dalších pracovníků, rozšířit tím výzkumný tým na dvojnásobek a pomyslné úzké hrdlo odstranit. „Díky zjednodušení, které chystáme, se integrace zkrátí na jeden až dva dny,“ plánuje Dvořák, který by chtěl toto vylepšení zákazníkům nabídnout během dvou let.
Agenti umělé inteligence
Autonomní agenti dokáží s pomocí umělé inteligence v digitálním světě sami navrhnout a provést plán kroků k dosažení určitého cíle, a to bez nutnosti přesných instrukcí a zásahů člověka. Jsou využitelní takřka ve všech oborech. Vstoupit na trh by měli hromadně tento rok, jejich užitečnost a využití ale porostou postupně.
Slavit může i společnost Safetica, jejímž majoritním vlastníkem je miliardář Ondřej Tomek a jejímž hlavním úkolem je zajistit datovou bezpečnost. Konkrétně vyvíjí software pro ochranu před odcizením firemních dat. Nově by k plnění tohoto úkolu mohl značně přispět agent umělé inteligence, kterého chce firma klientům nabídnout už příští rok a na kterého dostala dotaci. „Například u příchozího e-mailu bude agent schopen stanovit rizika i díky dodatečně vyhledávaným informacím. Dokáže tedy zkontrolovat mnohem hlubší kontext, který si klient obvykle musel dohledávat sám,“ říká šéf společnosti Mirek Kren, podle něhož se tím systém stane takřka automatickým.
„Pro uživatele je tento způsob automatizace revoluční, protože jednak snižuje počet chybně identifikovaných incidentů a jednak snižuje bariéru pro pořízení tím, že systém minimalizuje zapojení pracovníků, a tedy neovlivňuje celkovou firemní produktivitu,“ dodal s tím, že i díky této inovaci chce Safetica v následujících letech růst o desítky procent.
Podporu dostanou i giganty
Finanční podporu dostala i firma Rossum Czech Republic, která chce pomocí AI agentů zpřesnit čtení vytištěných faktur a minimalizovat tak práci s ručním přepisováním. Pražský startup patřil k českým průkopníkům ve využívání umělé inteligence a i díky tomu se mu podařilo nabrat velké investory. Vložil do něj peníze například jeden z nejaktivnějších českých investorů do startupů – investiční skupina Miton. Dalšími příjemci dotace jsou například brněnský vyhledávač letenek Kiwi, zdravotnický holding Akeso miliardáře Sotiria Zavalianise nebo giganty jako Škoda Auto nebo Škoda Transportation, která chce pomocí umělé inteligence zvýšit bezpečnost a komfort cestujících ve veřejné dopravě.
TWIST je novým programem MPO na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Program explicitně cílí na podporu rozvoje strategických technologií, především umělé inteligence, kvantových technologií, polovodičů a mikroelektroniky a na přenos výzkumu do praxe. Program, který bude běžet až do roku 2031, má k dispozici pět miliard korun.