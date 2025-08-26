Sekeru za diety zaplatil stát. Rozvojová banka bojuje o desítky milionů utopených v Ketomixu
Státní podpora byznysu nekončí vždy tak, jak by si daňový poplatník mohl přát. Své by o tom mohla vyprávět třeba Národní rozvojová banka, která musela na jaře zaplatit půjčku v řádu desítek milionů korun za známou dietářskou značku Ketomix. Účet není konečný. Zda se peníze vrátí zpět, bude záviset na schopnosti firmy restartovat byznys.
Píše se červenec roku 2022 a někdejší finančník skupiny PPF Martin Špaček vede vítězné byznysové tažení se svým dietářským brandem Ketomix. Dychtivost Čechů i Evropanů po štíhlé siluetě se rychle propisuje do výsledků a žádá si více peněz na expanzi.
Vydatnou půjčkou značce zastřešené firmou Opravdové hubnutí tehdy pomáhá banka ČSOB, garantem jejího splacení je pak Národní rozvojová banka podporující mimo jiné i české startupy. Za branami je nicméně Ozempic jako lídr armády farmak přinášejících po dekádách marných snah revoluci v hubnutí. Tradičním dietářským značkám tak začínají krušné chvilky. A dluhy musí platit ručitelé. Alespoň prozatím.
„Společnost Opravdové hubnutí čerpala dvě záruky od NRB. Každá záruka byla do výše sedmdesáti procent nesplaceného úvěru ČSOB,“ vysvětluje mluvčí Ketomixu Eva Sroka s tím, že hypoteticky se rozvojové bance mohou peníze vrátit zpět v závěru insolvence, kam kvůli svému předlužení Ketomix letos v březnu spadl. Kolik to ale bude, je zatím ve hvězdách.
