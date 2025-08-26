Jawa skupuje kontejnery plné motorek z Číny. Nový model má nakopnout uvadající prodeje
Sázka na nabídnutí nového modelu z Číny se zatím tradičnímu českému výrobci motorek vyplácí. Začátkem srpna spustila Jawa prodej dvouválcových sedmsetpadesátek JD 750, o které je na českém trhu zájem.
První kontejner motorek tohoto typu, který do Česka putoval z Číny od tamního výrobce Jedi Motor z provincie Šan-tung, už Jawa úspěšně rozprodala. Jednalo se o 32 strojů, konkrétně o deset ve verzi Touring a jedenáct ve verzích Racing a Retro. Ty se prodávají od 239 900, 179 900 a od 169 900 korun.
Verze JD 750 Retro a Touring mají být vhodné hlavně k ježdění na delší vzdálenosti. Druhý jmenovaný stroj Touring má například vyhřívané sedačky i rukojeti, nechybějí ani kufry pro uložení zavazadel. Zákazníky Jawa nachází nejčastěji v Praze, Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji.
„Prodeje zatím naplňují naše očekávání, s partnerem (Jedi Motor) jsme dohodnutí i na dalších trzích, nejprve ale chceme začít u nás doma v Česku. V pondělí dorazil druhý kontejner, další plánujeme objednat tak, aby přišel na přelomu října a listopadu,“ říká ředitel tradičního podniku z Týnce nad Sázavou Jiří Kraft.
Na podzim podle něj sice zájem o motorky napříč trhem klesá, pokud ale půjdou tržby podle očekávání, firma chce další kontejner objednat na začátek roku 2026. „Abychom byli připraveni na jarní prodejní sezonu,“ vysvětluje Kraft.
Jawa letos vyrábí mnohem méně než loni
Nejvíce motorek se v Česku prodává mezi dubnem, květnem a červnem, stroje JD 750 ale vstoupily na trh až v srpnu. Od příštího roku proto ředitel Jawy očekává vyšší prodeje, řádově ve stovkách strojů. To by pro firmu znamenalo významný impulz; letos se jí totiž příliš nedaří. Zatímco za celý loňský rok navýšila výrobu motorek o pětinu na 909 kusů, letos v pololetí se produkce meziročně smrskla na 351 strojů.
Kontejnery s JD 750 putují do Česka obvykle po moři, když na lodích obeplouvají Afriku, případně připlouvají skrze Suez. V některých případech ale dorazí i vlakem přes Rusko. „Tehdy nesmějí být v kontejnerech náhradní díly, protože ty bývají zastavované. U kompletních výrobků, jakými jsou motorky, to ale není problém,“ vysvětluje Kraft.
Na kontraktu se Jawa dohodla s výrobcem Jedi Motor, celým jménem Jinan Jedi Motorcycle Technology. Ten je v Číně zavedeným hráčem se zhruba padesátiletou tradicí. Zásobuje čínskou státní správu, dodává motocykly hasičům, policistům, pošťákům i běžným civilním zákazníkům.
Model JD 750, který pohání motor švýcarské společnosti Suter Racing a za jehož designem stojí italská firma Marabese, se představil Evropanům loni v Miláně. Hlavní výroba probíhá v čínských továrnách Jedi Motor, Jawa ji v Týnci kompletuje: naplňuje motorky provozními kapalinami, instaluje baterie, kryty rukou, větrné štíty a další díly.
JD 750 není prvním modelem v nabídce Jawy, který nesází na tradiční design, oblé tvary, ale na modernější pojetí, které je bližší mladším generacím zákazníků. Od letoška prodává například model Jawa 400 Geeny, který se vymyká z obvyklého „menu“.
Nová čtyřstovka je pro Jawu důležitá proto, že s jejím uvedením rozšiřuje okruh potenciálních zákazníků. Zaujmout má moderním designem, tedy hranatostí, nebo i digitálním displejem. Takový model až do loňského podzimu v portfoliu výrobce chyběl. Podobně by měl prodeje navýšit i stroj JD 750.
Zblízka si můžete model Jawa JD 750 prohlédnout zde: