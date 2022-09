Šmejc mění vedení PPF, přichází šéf mediální skupiny CME Stoessel | E15.cz

„Nové uspořádání vrcholového vedení skupiny PPF navazuje na nástup Jiřího Šmejce do funkce CEO. Tato struktura byla vytvořena s cílem podpořit naplnění vize rozvoje, kterou vytyčil spolu s akcionáři skupiny,“ uvedl ředitel korporátní komunikace PPF Leoš Rousek. Změny představilo vedení zaměstnancům na začátku září na akci PPF Days v Karlových Varech.

Nově ustavený investiční výbor PPF je podle HN nyní sestavený ve formátu 7+1 - sedm exekutivních rolí a jeden observer, tedy pozorovatel, kterým je Bartoníček. Bývalý generální ředitel postupně zmizel ze všech výkonných funkcí a jeho role je nyní „dozorová“ - vedle Šmejce a Daniela Křetínského je členem poradního výboru rodiny zesnulého zakladatele PPF Petra Kellnera, píše web.

Nejužší vedení PPF v investičním výboru nově doplnil Ondřej Frydrych. Dvaapadesátiletý manažer, který pochází z Liberce a vysokou školu studoval v Irsku a Spojených státech, je s byznysem PPF propojený už dlouhá léta. Poté co pracoval na manažerských pozicích v americkém Kodaku a tuzemské Adastře, byl v roce 2014 jmenován generálním ředitelem řetězce Eldorado. Druhá největší síť prodejen elektrospotřebičů v Rusku dříve patřila do Kellnerova impéria. O dva roky později Frydrych přestoupil do skupiny Home Credit, kterou jeden čas vedl i jako výkonný ředitel a působí v ní dodnes. Se Šmejcem pracuje podle HN už téměř deset let.

Šmejc si také podle serveru do centrály PPF přivádí do nižších pater řídicí struktury mladé manažery. Čtyřicetiletý Jan Růžička, který bude mít v PPF na starosti mimo jiné mezinárodní vztahy s vládními představiteli, více než devět let působil na ministerstvu zdravotnictví a poslední čtyři roky strávil v Hongkongu v Home Credit International. Postup čeká i třicetiletého Adama Koláře, který pro Šmejce pracuje od roku 2018. Momentálně vede jeho resort na ostrově Velaa na Maledivách, od října se přesune do PPF Gate, kde bude připravovat podklady a analýzy.

Výrazné personální změny se v posledních dnech odehrály i v dalších částech PPF. V Sotio Biotech, což je biotechnologická společnost vyvíjející léky proti nádorovým onemocněním, je novou finanční ředitelkou Robyn Hunterová. Útvar výzkumu a preklinického vývoje zase vede Martin Steegmaier, jenž dříve šéfoval oddělení výzkumu onkologických léčiv společnosti Boehringer Ingelheim a působil i na Stanfordově univerzitě.

