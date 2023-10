Stříhání metru do levnější hypotéky. Otřes sazeb nastane napřesrok, spásou ale nebude | e15.cz

Významně ušetřit mohou ti zájemci o hypotéku, kteří úvěr odloží až do příštího roku. V jeho závěru by hypoteční sazby podle analytiků mohly klesnout ke čtyprocentní hranici. Oproti současnosti by to znamenalo zhruba třetinovou úrokovou úsporu. Erozi hypotečních sazebníků musí ovšem předcházet masivní uvolnění měnové politiky České národní banky. Jak vyplývá z očekávání tuzemských finančních trhů i dosud poslední, srpnové prognózy ČNB, základní úrok v ekonomice, dvoutýdenní repo sazbu, by centrální bankéři měli do konce příštího roku srazit ze současných sedmi procent takřka na polovinu.