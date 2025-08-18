Rohlík poprvé překročil miliardu eur v tržbách. Jaká je jeho skutečná hodnota?
Největší český online řetězec s potravinami poprvé překročil hranici jedné miliardy eur v tržbách. Od začátku covidu roste Rohlík průměrně 30procentním tempem ročně. Jaká je ale skutečná hodnota firmy? O to se vedou nejen na českém internetu dalekosáhlé debaty. A to především o číslo 1,65. Právě tolik v miliardách eur totiž podnik podle poslední dostupné valuace stojí.
Tomáš Čupr, zakladatel největšího online řetězce s potravinami, částečně zveřejnil finanční výsledky za finanční období 2024/2025, které skončilo letos v dubnu. Kompletní výsledky zveřejní až v říjnu. Tržby meziročně narostly o 34 procent na 1,114 miliardy eur, tedy v přepočtu na téměř 28 miliard korun. Rohlík v právě uplynulém finančním roce zaznamenal 17,5 milionu objednávek, což je opět nárůst zhruba o třetinu. Každé dvě sekundy přitom odbaví novou objednávku. Hrubý zisk podle Čupra vyrostl na 389 milionů eur oproti 282 milionům z předchozího roku.
„Ukázali jsme, že naše investice do automatizace a technologií vedou k vyšším maržím, nižším nákladům na vyřízení objednávek a větší spokojenosti zákazníků. Navíc jsme pokročili v oblasti udržitelnosti – nasadili více elektromobilů, zvýšili podíl vratných obalů a snížili plýtvání potravinami,” uvedl Čupr.
Pochvaluje si přitom roli dat a umělé inteligence při predikci poptávky a pracovních sil, cenotvorbě či řízení zásob, které se podle něj „každý týden zlepšují”. Rohlík zavádí umělou inteligenci napříč provozem i kancelářemi. Od automatického plánování směn a trasování po AI agenty, kteří programují a řeší problémy.
Čupr taktéž zvýrazňuje roli firemního systému řízení skladů ARCOS, který už funguje ve všech automatizovaných centrech firmy - první robotické linky už běží také v Berlíně. V říjnu chce Rohlík ve Vídni otevřít podle jeho slov „nejmodernější distribuční centrum s potravinami v kontinentální Evropě”.
Celý příběh Rohlíku není vůbec jednoduchý. Mezi investory se čile diskutuje skutečná hodnota firmy. Na takzvané valuaci si ale mohou vylámat zuby i ikony poradenské branže. Přesto je toto číslo zcela klíčové. Představuje vstupní cenu pro nové investory, čímž definuje prostor pro jejich potenciální budoucí výnos. Nic důležitějšího nejen do Rohlíku, ať už půjde o bondy, fond či akcie, investor na první dobrou vědět nepotřebuje.
Svět startupů mu zjevně zcela uniká
Podle dluhopisového analytika Ondřeje Záruby je valuace firmy „extrémně optimistická”. Stabilitu Rohlíku podle něj zásadně narušuje vysoký podíl dluhu, potenciálně pak ochota současných investorů tolerovat ztrátovost celého podniku. „Pokud by byla valuace střízlivější, asi by se ukázalo, že by se Čupr pořádně zapotil při schopnosti splácet astronomické dluhy jeho vlastní skupiny,“ nadhazuje Záruba, který svou analýzu zveřejnil na vlastním wbu Finsder, čímž zástupce Rohlíku velmi popudil.
Právě obří dluh firmy na pomezí 300 milionů eur považuje Záruba za jeden z hlavních limitujících faktorů dalšího růstu skupiny. Rohlík, v němž Tomáš Čupr nepřímo vlastní zhruba 42procentní podíl, přitom aktuálně nabírá investory do svého fondu pro kvalifikované hráče, kam tedy pouští jen movitější investory. Podle Rohlíku má být Zárubova analýza zastaralá, a to primárně kvůli starým vstupním datům, které se týkají roku končícího březnem 2024.
„Pan Záruba pracuje s daty starými 18 měsíců. Svět technologií a startupů mu zjevně zcela uniká. Postrádá podstatná fakta o Rohlíku, aktuální kontext i pravidla valuace. Spekuluje o investorských vztazích tam, kde jeho schopnosti nestačí na skutečnou analýzu,” nebere si servítky v reakci na Zárubu šéf Čuprovy investiční firmy TCF Capital Peter Klekner.
Miliardový Amazon bez jediného ziskového roku
Právě určení hodnoty Rohlíku je ale disciplína, kterou experti považují z principu za přinejmenším nelehkou. „Oceňovat ztrátovou firmu je velmi obtížné, a valuace proto stojí pouze na předpokladech budoucího růstu, které se mohou, ale nemusí naplnit,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Ekonomové zdůrazňují, že valuace sice není podepřena reálnými zisky, což ale historicky prožila i některá slavná jména byznysu.
„U late-stage startupů to není nic neobvyklého. Například společnost Amazon byla na konci devadesátých let oceňována na miliardy dolarů, aniž by měla jediný ziskový rok,“ uvádí expert portálu Dluhopisar.cz Martin Dočekal. I tak ale považuje deklarovanou hodnotu Rohlíku za smělou. „Ocenění na úrovni 1,65 miliardy eur může působit jako ambiciózní, protože odpovídá přibližně dvojnásobku ročních tržeb,“ dodává Dočekal.
Podle Kleknera potvrzují hodnotu Rohlíku dvakrát ročně nezávislí valuátoři v rámci povinností emitenta dluhopisů, tak i globální investiční společnosti v rámci posledních investičních kol. „Cestou, jak ukončit nekonečné spekulace na českém trhu „kolik má Rohlík cenu“, je realizace: otevřít v říjnu naše nové centrum, rozšířit model napříč sítí, podepsat externí zákazníky Veloqu, dosáhnout ziskovosti skupiny a přidat nová německá města. To je to, co nakonec rozhoduje o výsledku pro všechny při exitu,” říká k tomu sám Tomáš Čupr.
Zmíněný Amazon se může stát v byznysu Rohlíku výhybkou a impulsem pro transformaci do černých čísel. Možný posun ve spolupráci, která má s mírnou nadsázkou Čuprovi otevřít svět, naznačí zveřejnění kompletní výsledovky za období do letošního dubna. „V té by se mohlo potvrdit, zda se daří skutečně na vybraných trzích dosahovat zisku. Taktéž se možná ukáže nakolik je gamechangerem spolupráce s Amazonem v Německu," soudí Pfeiler.
Diskuse o samotné hodnotě Rohlíku přichází v jeho byznysovém poločase, kdy skupinu čeká dosažení ambiciózních plánů spojených s dalším nutným posílením kapitálu. „Byznysový model je dlouhodobě udržitelný jen při stálé podpoře ekvitních investorů nebo věřitelů. Rohlík je tak nadále závislý na tom, že bude získávat nový kapitál. A to ať už formou dalšího navýšení vlastního kapitálu, nebo nových dluhopisových emisí,“ dodává Dočekal s tím, že zatím se ale zdá, že trh Rohlíku věří. Koulí na noze jsou pro firmu ztráty nahromaděné z minulých let přesahující čtyři sta milionů eur, tedy v přepočtu kolem deseti miliard korun.
Amazon může být podle expertů i na samém konci příběhu Rohlíku. „Předpokládám, že Tomáš Čupr je připraven velký díl svého podílu prodat nějakému silnějšímu hráči,“ uvádí analytik Capitalinked Radim Dohnal. I to je podle expertů jeden z důvodů ambiciózní expanze na nové evropské trhy. Zájem exitovat a zhodnotit své peníze mohou mít také velké mezinárodní investiční fondy, které do Rohlíku investovaly.
„Globální hráč by se zřejmě nezajímal o firmu působící ryze v Česku. Jakkoliv se může zdát deklarovaná valuace optimistická, je potřeba uvědomit si, že kapitálové výdaje Amazonu letos přesáhnou 100 miliard dolarů. Jinými slovy částka na prahu dvou miliard eur není pro Amazon až tak zásadní,“ dodává Pfeiler na adresu budoucího hypotetického prodeje Rohlíku velkému investorovi.
