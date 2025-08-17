Konec ostudy na hranicích. ŘSD chce vítat nejen Němce posilovnou i hřištěm
Ředitelství silnic a dálnic rozjíždí nový koncept na hraničních přechodech. Příchozí do Česka chce vítat reprezentativními prostory, k dispozici nicméně budou v obou směrech. Jako pilotní projekt má posloužit rozsáhlá modernizace odpočívky na Rozvadově za 648 milionů. Práce na dálnici D5 začaly v květnu, nyní v úterý se posunou do další fáze.
Jedním z hlavních důvodů k modernizaci byla nedostatečná kapacita parkovacích stání pro nákladní automobily. Ta se nově téměř zdvojnásobí na 509 míst. ŘSD nicméně pojímá modernizace komplexně.
Vybuduje stromy bohatě osázené vítací centrum, které nabídne sociální zařízení, mobiliář, odpočinkové místnosti s jídelnou, venkovní posilovnu, dětské hřiště, infocentrum s prodejem mýtného a dálničních známek. Letos se pracuje na odpočívce směrem do Německa, v příštím roce je v plánu ta v opačném směru.
„Jelikož byla odpočívka (původně) budována jako celniště, odpovídá tomu i dispoziční řešení a využití ploch. To ale již nevyhovuje standardnímu dálničnímu provozu. Prostor pro nová parkovací stání získáme demolicí bývalých celních budov, které jsou od zrušení přímých hraničních kontrol nevyužity,“ uvádí ŘSD s tím, že se veškeré práce provádí na jeho pozemcích.
Zakázku získalo sdružení firem STRABAG SIS a SUPTel, se kterým ŘSD podepsalo smlouvu koncem letošního ledna. Ačkoliv předpokládalo náklady na modernizaci celé odpočívky ve výši 846 milionů korun, cena dle smlouvy činí 648 milionů, z nichž mají náklady na koncept vítacího centra činit řádově desítky milionů.
Celkem má letos ŘSD zprovoznit 630 nových parkovacích míst na dálničních odpočívadlech, zhruba polovina z nich bude určena kamionům. Mezi nové nebo zmodernizované odpočívky, jež začnou letos řidičům sloužit, patří Kolešov na dálnici D6 nebo rozšířená odpočívka Zeleňák na dálnici D2. Nyní ŘSD buduje šestnáct odpočívek, dalších 13 jich rozestaví do konce roku. V celém Česku je nyní u dálničních odpočívek přes 9100 parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony.
Takhle má vítací centrum na hranicích vypadat: