Česká národní banka vytáhla do boje proti takzvaným patnáctkovým fondům. Ty se v posledních letech staly symbolem netransparentních a mnohdy i pochybných investic, když kvazifondy jako J.O. Investment, Growing Way či Cryfin zpronevěřily investorům stamiliony až miliardy korun. Během května dostaly desítky těchto neregulovaných fondů od centrální banky pokutovou výstrahu za to, že tajily, jakým způsobem investují peníze svěřené od investorů. I přes pravidelné tresty ČNB se řady těchto fondů stále rozrůstají. Důvodem jsou vedle relativně nízkých sankcí i svázané ruce centrálních bankéřů, kteří na tento trh mají jen omezené páky. Učinit přítrž nekalým fondům tohoto typu má až od července legislativní novela. Jak ale upozorňují experti, bez revoluce ve finanční gramotnosti Čechů zůstanou tyto investice pastí na peníze i nadále.