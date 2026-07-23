UniCredit Bank v Česku a na Slovensku vydělala 6,3 miliardy. Zisk vzrostl téměř o devět procent
- Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 261 milionů eur, v přepočtu zhruba 6,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 8,8 procenta.
- Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek zveřejnila mateřská společnost banky.
- Ostatní velké banky pololetní výsledky zatím nezveřejnily.
Objem vkladů UniCredit Bank stoupl v prvních šesti měsících meziročně o devět procent na 677 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 5,9 procenta na 655 miliard korun, vyplývá z oznámení.
Čisté výnosy z poplatků a provizí banky stagnovaly v prvním pololetí na úrovni 3,9 miliardy korun, čisté úrokové výnosy vzrostly o tři procenta na 8,2 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky vzrostl o sedm procent na osm miliard korun.
UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.