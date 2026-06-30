V této zemi si čeští dovolenkáři připadají jako králové, i když by to nikdy nečekali
Mýtus o předraženém Japonsku definitivně padl: v tamních restauracích si dáte luxusní vícechodové menu za cenu hotovky na pražské periferii.
- Důvodem je setrvalý pád japonské měny, což nahrává zahraničním turistům a činí ze země ráj šetřílků.
Aby Češi zažili extrémně levné Japonsko, musí si pospíšit. Cenový ráj na zemi vytrvá už zřejmě jen pár let.
Pětichodové menu, k tomu zeleného čaje co vypiješ. Dohromady tři hodiny strávené v příjemném prostředí tradiční japonské restaurace v Tokiu. Pan Mirek se jen trochu obával sumy, kterou mu obsluha v závěru decentně a s úklonou přinese. Částka na účtence působila skutečně neuvěřitelně. Jen v opačném gardu než Mirek očekával. Za obdobnou částku by v Praze pořídil sotva chudou polední hotovku na periferii metropole. Instinktivně přitom Mirek vždycky pokládal Japonsko za velmi drahou zemi. Jen obtížně mu docházelo, že je tomu přesně naopak.
„Dostanete pětichodové menu v restauraci a v přepočtu za celou večeři zaplatíte 150 korun. Člověk si tam pak jako cizinec připadá skoro jako zloděj. A v té ceně máte automaticky ještě zelený čaj jako pití úplně zdarma,“ uvádí ekonom, profesor Univerzity Karlovy, bývalý poradce viceguvernéra České národní banky a milovník Japonska v jedné osobě Tomáš Havránek. Zároveň zdůrazňuje, že součástí japonské kultury je absence spropitného. Strávník tak může s čistým svědomím zaplatit jen sumu bezprostředně uvedenou na účtence.
Levnější než Praha
„Život tam je dneska mnohonásobně levnější než v Praze,“ dodává Havránek s tím, že za svého mládí Japonsko vnímal jako symbol absolutní dokonalosti, která byla ale velmi drahá. „Dnes dokonalost zůstala, ale je to strašlivě levné. Nikdy v historii nebyla takhle úžasná, bezpečná a perfektně fungující země takhle finančně dostupná,“ dodává Havránek s tím, že jako častý turista pociťuje zlevňování při každé nové návštěvě země.
Důvodem je vývoj kurzu japonského jenu. Ten dlouhodobě oslabuje vůči americkému dolaru i ostatním světovým měnám, což vyvrcholilo právě tento týden, kdy japonská měna poprvé od roku 1986 prolomila hranici 162 jenů za dolar. Tempo propadu přitom působí takřka neuvěřitelně. Jen za poslední rok japonská měna vůči americké oslabila o téměř třináct procent.
Jinými slovy to znamená, že pro držitele amerického dolaru život v Japonsku zhruba o toto procento zlevnil. Za posledních pět let přitom jen spadl vůči dolaru téměř na polovinu a po uplynulé dekádě vyjde život v Japonsku o téměř šedesát procent levněji. Japonský jen ale nezeslábl jen tak.
Banka se snaží, ale...
Japonská centrální banka sice tento měsíc zvýšila základní úrokovou sazbu, ta však zůstává hluboko pod úrovní Spojených států. To vytváří výrazný rozdíl ve výnosech, který nahrává dolaru a podporuje spekulativní obchody, při kterých si investoři levně půjčují v jenech a investují do měn s vyšším výnosem. Spekulace se přitom zdaleka netýkají jen velkých institucionálních investorů, ale i běžných japonských domácností. Ty totiž stále častěji nahrazují ve svých investičních portfoliích dříve oblíbené domácí státní dluhopisy investicemi mimo Japonsko, často pak právě v Americe.
„Hlavní makroekonomický důvod, proč jen tak padá, je schovaný v chování samotných Japonců. Už zkrátka nechtějí držet domácí vládní dluhopisy, protože jim prakticky nic nevynášejí. A proto masivně prodávají jeny, nakupují dolary a sypou peníze do amerických akcií, konkrétně do indexu S&P 500,“ uvádí Havránek. Tím, že hromadně nakupují americký dolar a prodávají domácí měnu, pak dramaticky tlačí na pokles jenu.
Havránek dodává, že marže firem v japonské ekonomice jsou extrémně stlačené, zvláště pak právě v gastronomii. Ceny v Japonsku obecně konzervuje i tamní kultura prakticky nepřipouštějící zdražování, přičemž takový trend je dlouhodobě byznysově neudržitelný. Přímo japonští makroekonomové se podle Havránka shodují, že éra extrémní láce se chýlí ke konci, ještě pár let prý ale Japonsko zůstane tím, čím je nyní. A to zemí zaslíbenou zahraničním šetřílkům.