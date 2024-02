Vratká výhoda úvěrů v eurech. Úroková vábnička mizí, do konce roku může padnout úplně

Euro namísto koruny jako měna byznysového úvěru je stále méně jasnou volbou. Rozdíl v úročení obou měn se totiž v závěru loňského roku smrskl na nejnižší úroveň za posledních 26 měsíců. Zatímco tuzemské firmy koncem roku nabíraly půjčky v české měně za něco málo přes osm procent úroku ročně, tedy nejlevněji od léta roku 2022, financování eurem podražilo na dosavadní rekord převyšující roční úrok 6,1 procenta. Důvodem je do značné míry protichůdný vývoj měnové politiky v Česku a eurozóně. Podle některých ekonomů může výhoda eura během letoška padnout úplně.

„Může se pochopitelně stát, že sazby se mohou srovnat a současná relace úročení se může i obrátit. Už jsme to v minulosti zažili, co si pamatuji, tak poprvé jsme pod sazby ECB snižovali těsně po mém příchodu do ČNB v roce 2005,“ uvádí exguvernér centrální banky a hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding Miroslav Singer.

Aktuální rozdíl v úročení byznysových úvěrů v korunách a v eurech činí pouhé dva procentní body, ještě před rokem byl rozdíl v nákladech na úvěry takřka trojnásobný.