Vzpoura o miliardy v koalici. Motoristé hrozí blokací rozpočtu, Schillerová vidí prostor jen v jednotkách miliard
- Koaliční partneři Motoristé a hnutí SPD vyjadřují zásadní nespokojenost s navrženým schodkem státního rozpočtu.
Výši rozpočtového deficitu v době hospodářského růstu tvrdě kritizují jak opozice, tak prezident Petr Pavel.
Motoristé plánují předložit své úsporné návrhy přímo premiéru Babišovi, zatímco SPD požaduje škrtnutí dotací neziskovým organizacím a zastavení sociálních dávek cizincům.
Vládním Motoristům a hnutí SPD se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok. Chtějí, aby byl nižší. Motoristé o tom budou ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), v pondělí by pak koalice měla jednat o požadavcích SPD. Její předseda Tomio Okamura prosazuje zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a dotací nevládním organizacím. Také prezident Petr Pavel považuje navržený deficit 389 miliard korun za vysoký a doufá, že návrh ještě před schvalováním dozná změn.
Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. „Já to nepovažuji za konečný stav, ten schodek je opravdu velmi vysoký,“ řekl novinářům předseda Motoristů Petr Macinka. Věří, že schodek bude nakonec nižší. „Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat,“ podotkl.
Na čtvrteční schůzce s Babišem představí zástupci Motoristů návrhy změn pro příští rok i legislativní návrhy potřebné k sestavení rozpočtu na rok 2028. „Pokud se neshodneme na aspoň části našich návrhů, tak Motoristé budou mít opravdu velký problém rozpočet potvrdit,“ doplnil Macinka.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka postoj Motoristů kritizuje. Na síti X připomenul, že s pomocí poslanců za Motoristy vládní koalice minulý týden přehlasovala ve Sněmovně veto prezidenta k úpravě rozpočtových pravidel. „Dnes budou hrát tuhle komedii, jak nesouhlasí s deficitem? Mají tři ministry a předsedu rozpočtového výboru k tomu a teď budou předstírat, že nevěděli, jaký rozpočet se připravuje? Jejich 'jednání s Babišem' je jen další způsob, jak si tropit z lidí blázny,“ uvedl.
Okamura je vrcholně nespokojen
Okamura tvrdí, že o finální výši schodku koaliční partneři ANO informováni dopředu nebyli. „Náš klub je vrcholně nespokojen s výší schodku. Chápu, že je třeba konsolidovat díry po podvodném Fialově rozpočtu. Chápu i to, že v rozpočtovém výhledu by se podle příslibu měly schodky snižovat. Nicméně vidíme prostor pro další úspory,“ uvedl.
O požadavcích SPD na rozpočet podle něj bude v pondělí večer jednat vládní koalice, v úterý se pak k plánu hospodaření státu na příští rok sejde poslanecký klub SPD.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s diskusí s koaličními partnery počítá. Novinářům v Brně řekla, že varuje před saháním do investic, které by znamenalo zastavení některých staveb. Škrty jsou podle ní možné, pokud ministři navrhnou nějaké úspory. Vzhledem k jednáním, která už s nimi absolvovala a popsala jako tvrdá, vidí prostor v řádech jednotek miliard korun, nikoli desítek. Návrh je podle ní maximem možného, záležet podle ní bude na dalších jednáních. Na konečném znění se dohodneme, řekla.
Prezidentu Pavlovi se návrh rozpočtu nezdá dobrý. „Navrhovaný deficit je skutečně vysoký v rozsahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice a zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat,“ řekl dnes novinářům v Konici na Prostějovsku.
Předpokládá, že návrh bude ještě upraven a je zvědav na diskuse, které se o tom povedou. Debatovat by se podle něj mělo o strategických prioritách či riziku neúměrného zadlužení budoucích generací. Pavel upozornil, že příliš vysoký dluh by mohlo Česko v budoucnu obtížně splácet.
Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu. Počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol. Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva obrany. Naopak nejvýraznější pokles ze všech resortů zaznamenalo ministerstvo pro místní rozvoj.
Podle Schillerové by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, takto vysoký deficit podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu.