Žebříček deseti největších producentů zlata. Kdo nejvíc sází na jeho těžbu?
Zlato jako jistota. V posledních letech roste jeho význam stejně jako cena. Kde se ale nové zlato bere? Odpověď přinášejí data World Gold Council za rok 2024. Podívejte se na žebříček deseti zemí, které loni vytěžily nejvíce zlata.
10. Uzbekistán
Uzbekistán loni vytěžil 129 tun zlata. Největším zdrojem zlata je důl Muruntau, který se nachází v pouštní oblasti Kyzylkum a patří k největším a nejhlubším povrchovým dolům planety. Zlato pro uzbeckou ekonomiku představuje jeden z hlavních vývozních artiklů a hraje významnou roli i v devizových rezervách.
Historie těžby v Uzbekistánu se začala psát už v sovětské éře, kdy byl kov v Muruntau objeven a důl postupně vybudován do současné podoby. V posledních letech stát investuje do modernizace technologií a rozšiřování kapacit, aby udržel konkurenceschopnost na světových trzích. Zlato je pro Uzbekistán nejen zdrojem příjmů, ale i nástrojem geopolitické stability.
9. Peru
Mezi největší producenty zlata se dlouhodobě řadí také Peru. V roce 2024 země vyprodukovala 136 tun zlata. Nejvýznamnější naleziště se nacházejí v regionech La Libertad a Cajamarca, kde působí velké mezinárodní těžařské společnosti.
Těžba zaměstnává desítky tisíc lidí a zásadně ovlivňuje hospodářský rozvoj celého regionu, zároveň ji ale provázejí i problémy. Například nelegální těžba zlata v amazonských oblastech devastuje životní prostředí. Vláda se proto snaží nelegální těžbu omezit a podporovat pouze odpovědné těžební projekty.
8. Indonésie
Indonésie loni vytěžila přes 140 tun zlata. Země má přístup nejen ke zlatu, ale také k dalším potřebným kovům, jako je třeba měď. Zlato Indonésii pochopitelně zajišťuje příjmy z vývozu. Kromě toho jeho těžba vytváří tisíce pracovních míst a přispívá k rozvoji infrastruktury v odlehlých regionech.
Indonéská těžba zlata je ale spojena s celou řadou kontroverzí. V souvislosti s ní se řeší hlavně ekologické dopady, zejména znečištění vodních toků a zásahy do horských ekosystémů. V posledních letech proto stát postupně zvyšuje svůj podíl v těžebních společnostech a snaží se posílit kontrolu nad strategickými zdroji.
7. Mexiko
Mexiko je další zemí z amerických kontinentů, která loni vykázala produkci 140,3 tuny zlata. Hlavní těžební oblasti se nacházejí v severních státech, kde operují významné nadnárodní společnosti i domácí podniky.
Zlato je jedním z hlavních vývozních artiklů země a těžba významně přispívá k růstu HDP i zaměstnanosti. I v Mexiku se ale řeší například ekologické dopady těžby na krajinu. Diskuse o udržitelnosti vyvolávají například rozsáhlé povrchové doly, které zásadně mění krajinu.
6. Ghana
Největším producentem zlata v Africe je Ghana, která loni vytěžila necelých 141 tun. I pro tuto africkou zemi platí, že zlato představuje klíčovou součást jejího exportu. Ekonomický význam kovu posiluje i to, že těžba vytváří pracovní místa a podporuje rozvoj infrastruktury v oblastech, kde doly fungují.
Podobně jako Peru řeší i Ghana otázku nelegální těžby, která sice nedosahuje takových objemů, ale přesto způsobuje ekologické škody. Znečišťuje vodní toky a nebere ohledy na bezpečné pracovní podmínky těžařů.
5. USA
Těžba zlata ve Spojených státech amerických loni přesáhla 158 tun, čímž si USA vysloužily páté místo v žebříčku. Těžba je soustředěna především ve státě Nevada. Kromě ní se zlato těží také na Aljašce a v menší míře i v dalších státech. V USA působí několik velkých nadnárodních těžebních společností, které využívají moderní technologie a přispívají k tomu, že země patří mezi technologické lídry v oblasti zpracování rud a optimalizace těžby.
Zlato je zde významným segmentem těžebního průmyslu a má strategický význam pro finanční stabilitu země. V současnosti stále funguje jako bezpečný přístav pro investory v obdobích nejistoty.
4. Kanada
Kanada loni vytěžila přes 202 tun zlata. Hlavními zdroji jsou doly v provinciích Ontario, Quebec a Britská Kolumbie, kde se nacházejí rozsáhlá ložiska. Země získává výhodu i díky stabilnímu politickému a ekonomickému prostředí, díky čemuž je atraktivní destinací pro zahraniční investory.
Vedle hospodářského významu má kanadská těžba zlata i výrazný sociální a environmentální rozměr. Vláda klade důraz na dodržování ekologických standardů a na zapojení původních obyvatel do rozhodování o těžebních projektech. Mnohé doly se nacházejí v oblastech tradičně obývaných domorodými komunitami, a proto je vyjednávání o podmínkách těžby často citlivým tématem.
3. Austrálie
Třetím největším producentem zlata na světě byla loni Austrálie, která vytěžila přibližně 284 tun. Austrálie disponuje bohatými zásobami i rozvinutou infrastrukturou, což z ní činí jednu z nejatraktivnějších destinací pro těžební průmysl. Důležitou roli hraje také mincovna Perth Mint, která patří k největším mincovnám na světě a zajišťuje zpracování a export do celého světa.
Zlato hraje v australské ekonomice významnou úlohu, a to nejen díky exportu, ale i jako investiční komodita. Také Austrálie řeší v posledních letech environmentální dopady rozsáhlé těžby, diskutuje se zejména o spotřebě vody a o zásahu do krajiny.
2. Rusko
Rusko v roce 2024 vytěžilo 330 tun zlata. Největší naleziště se nacházejí na Sibiři a v oblasti Dálného východu. Zlato je pro Rusko strategickou surovinou, protože díky němu vydělává na exportu, ale hraje zásadní roli i v devizových rezervách centrální banky.
Geopolitický význam ruského zlata v posledních letech výrazně vzrostl. V reakci na mezinárodní sankce Rusko zvýšilo využívání zlata jako nástroje k diverzifikaci rezerv a k posílení finanční nezávislosti. Současně se snaží rozvíjet nové exportní cesty, zejména směrem k asijským trhům, které postupně nahrazují tradiční evropské odběratele.
1. Čína
Dlouhodobě největším producentem zlata na světě je Čína. Loni vykázala 380 vytěžených tun. Čína se opírá nejen o bohaté přírodní zdroje, ale také o rozsáhlé investice do moderních technologií a infrastruktury.
Zlato má pro čínskou ekonomiku zásadní význam. Představuje důležitý prvek diverzifikace devizových rezerv a zároveň je klíčovou surovinou pro domácí šperkařský průmysl. V posledních desetiletích roste také domácí poptávka, která z Číny činí nejen největšího producenta, ale také jednoho z největších spotřebitelů zlata na světě.