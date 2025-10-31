Zisk České spořitelny lehce klesl, růst výnosů brzdí vyšší náklady
Česká spořitelna dosáhla za první tři čtvrtletí letošního roku čistého zisku ve výši 19 miliard korun, což představuje meziroční pokles o zhruba dvě procenta. Naopak provozní zisk banky se zvýšil o 2,9 procenta na 24,7 miliardy korun, především díky růstu úrokových a poplatkových výnosů. Vyplývá to z neauditovaných konsolidovaných výsledků, které banka zveřejnila v pátek.
Provozní výnosy stouply meziročně o 4,3 procenta na 43,5 miliardy korun. Tahounem byly především čisté úrokové výnosy, které vzrostly o 6,2 procenta na 31,2 miliardy. Mírně se zvýšily také výnosy z poplatků a provizí, o 2,8 procenta na 9,5 miliardy. Naopak zisk z obchodních operací klesl o 12,9 procenta na 2,4 miliardy korun.
Růst výnosů částečně brzdil nárůst provozních nákladů, které vzrostly o 6,4 procenta na 18,8 miliardy. Podle banky za tím stojí zejména vyšší mzdy a benefity zaměstnanců, ale také investice do IT a marketingové aktivity spojené s letošním 200. výročím spořitelny.
„Při pokračujícím růstu objemu poskytnutých úvěrů – meziročně o 8,4 procenta – si banka udržela velmi zdravé úvěrové portfolio,“ uvedl člen představenstva odpovědný za finanční řízení Attila Sánta. „Objem hypotečního portfolia meziročně vzrostl o 9,5 procenta, přičemž téměř 30 procent všech hypoték na trhu pochází právě od České spořitelny,“ dodal.
Celkový objem klientských úvěrů dosáhl 1,18 bilionu korun. Z toho úvěry domácnostem vzrostly o 7,6 procenta na 732,2 miliardy, tažené především hypotékami. Korporátní úvěry narostly o devět procent na 444,5 miliardy. Banka hlásí růst jak u malých a středních podniků, tak u velkých firem, včetně financování komerčních nemovitostí a veřejného sektoru.
Na straně pasiv stouply závazky vůči klientům o 5,9 procenta na 1,585 bilionu korun, a to zejména díky vyšším vkladům domácností a růstu firemních depozit.
Česká spořitelna zůstává největší bankou v Česku podle počtu klientů, kterých měla ke konci září 4,5 milionu. Jejich počet se však meziročně mírně snížil (loni 4,6 milionu). Pokračuje i úbytek poboček – z loňských 346 na 332 – a bankomatů a platbomatů, jejichž počet klesl o 73 na 1552. Naopak počet aktivních platebních karet vzrostl o 9,6 procenta na 4,3 milionu.
Česká spořitelna patří do rakouské skupiny Erste Group Bank, která je klíčovým hráčem bankovního trhu ve střední a východní Evropě.