Firma z Prahy do Česka přetahuje světové kapacity na AI a čerstvě byla ohodnocena na více než 12 miliard
- Pražský startup s kořeny v DeepMindu je na cestě stát se dalším českým jednorožcem.
- AI agenti firmy EquiLibre obchodují s miliardami dolarů na burzách a zatím nezažili ztrátový den.
- Do pražské firmy vstoupil fond, který financoval Spotify, Klarnu nebo Bolt, a to svou dosud největší investicí.
Pokud vše půjde jako doposud, Česko se v dohledné době dočká dalšího jednorožce, tedy startupu s hodnotou nad miliardou dolarů. V čekárně je vedle firmy Exaforce, která na své AI agenty pro kybernetickou bezpečnost nedávno vybrala dalších 125 milionů dolarů, další kandidát využívající umělou inteligenci. Pražská společnost založená bývalými zaměstnanci divize DeepMind v Googlu uzavřela investiční kolo series A, v jehož rámci byla ohodnocena na více než půl miliardy dolarů, přes 12 miliard korun.
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