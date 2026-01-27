Game over. Provozovatel Hamleys a Playground pokládá byznys, dluží balík českým miliardářům
- Provozovatel hračkářství a herního světa na pražských Příkopech pokládá byznys.
- Společnost za sebou nechává dluhy ve vysokých desítkách milionů korun.
- Šance na uspokojení věřitelů je mizivá.
V Česku se chýlí ke konci jeden velký příběh plný zábavy a her. Dětského smíchu a radosti, ale také milionových dluhů, na jejichž splacení čekají kapitáni tuzemského finančního i realitního byznysu. Své podnikání hodlá položit firma, která v centru Prahy po dlouhá léta provozovala ikonický hračkářský brand, později pak herní svět. Nechává za sebou vysoké dluhy, které není z čeho splácet. Na účtě totiž zbylo jen několik set tisíc korun.
„Jednání s investory byla bohužel neúspěšná ve smyslu nalezení realizovatelné alternativy podnikání vedoucí k záchraně společnosti,“ uvádí v lednovém insolvenčním návrhu na sebe sama jednatel firmy Inexad Pavel Čmelík. Firma, která v návrhu zároveň uvádí jako způsob řešení insolvence konkurz, tedy ukončení podnikání, provozovala od roku 2016 na pražských Příkopech jednu z největších poboček slavné hračkářské značky Hamleys za hranicemi Velké Británie.
V posledních dvou letech pak Inexad v budově na ploše velké 4500 metrů čtverečních provozoval zážitkové hračkářství Playground, ve kterém bylo kromě klasických hraček, plyšáků a stavebnic i zrcadlové bludiště, hry s virtuální realitou či velká skluzavka mezi prvním patrem a přízemím. Své brány hračkářský a zábavní podnik po loňské výpovědi definitivně zavřel letos pátého ledna.
